В конечном итоге Брайтону удалось преодолеть команду Забарного Борнмут (1:0). Но Дениз Ундав будет еще долго упоминать эпизод, в котором он трижды не смог забить.

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В первой трети первого тайма немецкий нападающий искусно перехватил мяч у штрафной площадки сопернику. Но вот своим стопроцентным моментом Ундав воспользоваться не смог, трижды. Нападающий пробивал по воротам Борнмута меньше, анжи с десяти метров. Сначала защитник сохранил свои ворота сухие, со временем голкипер справился с ударом, а последним спасителем момента стала штанга.

Кстати говоря, Илья Забарный так и не попал в заявку Борнмута на поединок.

Инцидент фейла Ундава: