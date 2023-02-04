В кінцевому результаті Брайтону таки вдалось здолати команду Забарного Борнмут (1:0). Але Деніз Ундав буде ще довго згадувати епізод, в якому він тричі не зміг забити.

Варте уваги Геній нашого часу: голкіпер зупинив атаку суперника за допомогою іншого м'яча – відео

У першій третині першого тайму німецький нападник майстерно перехопив м'яч біля штрафного майданчику супернику. Та от своїм стовідсотковим моментом Ундав скористатись не зміг, тричі. Нападник пробивав по воротам Борнмута менше, анжі з десяти метрів. Спочатку захисник зберіг свої ворота сухі, згодом голкіпер справився з ударом, а останнім рятівником моменту стала штанга.

До речі, Ілля Забарний так і не потрапив у заявку Борнмута на поєдинок.

Інцидент фейлу Ундава: