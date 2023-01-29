Фейеноорд сыграл с Твенте вничью 1:1 в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов. Но счет мог быть на табло совсем другим, если бы не находчивость Джастина Бэйла.

Достойно внимания Зинченко эффектно сшил в дураках Голанда: видео мастер-класса украинской звезды

Обнаглевший гений

Вратарь Фейенорда спас свою команду от вероятного пропущенного гола с помощью другого мяча. Бейло выбежал за пределы штрафной и выполнил эффектный подкат, выбивший мяч на аут. Игрок Твенте быстренько хотел разыграть аут пока в воротах никого нет, но Джастин ему этого сделать не позволил. Голкипер Фейенорд осознал, что не успевает вернуться на поле и выбросил на газон еще один мяч из-за чего игру приостановили.

Джастин Бейло получил свою заслуженную желтую карточку, но такой ценой спас свою команду от пропущенного гола. Кстати, игроку Твенте, не успевшему выполнить аут, такое поведение Бэйло не понравилось и он решил с агрессией швырнуть мяч в голкипера Фейенорда. Но игрока Твенте за такое поведение не наказали.

Видео курьезной ситуации:

Карьера сообразительного голкипера