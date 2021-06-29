Защитника, который покинул расположение сборной Украины, прооперировали

Защитника киевского Динамо Дениса Попова успешно прооперировали после того, как он вынужденно покинул расположение сборной Украины. Ему провели операцию по удалению миндалин.

Денис Попов был вынужден покинуть расположение сборной Украины после матча с Австрией, который стал заключительным для "желто-синих" в групповом этапе Евро-2020.

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Защитник киевского Динамо был в заявке сборной в матче против Нидерландов, а вот на матчи против Северной Македонии и Австрии не попал из-за проблем со здоровьем.

После успешной операции Попов восстанавливается. Ожидается, что он присоединится к киевскому клубу уже на второй сбор.

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