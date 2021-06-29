Защитника, который покинул расположение сборной Украины, прооперировали
29 июня 2021 , 22:22Читати новину українською
Источник:официальный сайт Динамо
Защитника киевского Динамо Дениса Попова успешно прооперировали после того, как он вынужденно покинул расположение сборной Украины. Ему провели операцию по удалению миндалин.
Денис Попов был вынужден покинуть расположение сборной Украины после матча с Австрией, который стал заключительным для "желто-синих" в групповом этапе Евро-2020.
К слову Игрок сборной Украины покинул расположение команды и нуждается в операции
Защитник киевского Динамо был в заявке сборной в матче против Нидерландов, а вот на матчи против Северной Македонии и Австрии не попал из-за проблем со здоровьем.
После успешной операции Попов восстанавливается. Ожидается, что он присоединится к киевскому клубу уже на второй сбор.
Коротко про Дениса Попова
- 22-летний защитник защищает цвета киевского Динамо и сборной Украины.
- В сезоне 2020 – 2021 он сыграл 17 матчей, из которых 15 в стартовом составе, и отметился двумя мячами.
- Всего в основной команде "бело-синих" Денис Попов играет с 2019 года.
- В составе национальной сборной дебютировал в подготовке к Евро-2020. В спарринге против Бахрейна защитник вышел на замену.
- Дебютировать в сборной в официальном матче он до сих пор не успел.