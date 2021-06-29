Денис Попов был вынужден покинуть расположение сборной Украины после матча с Австрией, который стал заключительным для "желто-синих" в групповом этапе Евро-2020.
К слову Игрок сборной Украины покинул расположение команды и нуждается в операции
Защитник киевского Динамо был в заявке сборной в матче против Нидерландов, а вот на матчи против Северной Македонии и Австрии не попал из-за проблем со здоровьем.
После успешной операции Попов восстанавливается. Ожидается, что он присоединится к киевскому клубу уже на второй сбор.
Коротко про Дениса Попова
- 22-летний защитник защищает цвета киевского Динамо и сборной Украины.
- В сезоне 2020 – 2021 он сыграл 17 матчей, из которых 15 в стартовом составе, и отметился двумя мячами.
- Всего в основной команде "бело-синих" Денис Попов играет с 2019 года.
- В составе национальной сборной дебютировал в подготовке к Евро-2020. В спарринге против Бахрейна защитник вышел на замену.
- Дебютировать в сборной в официальном матче он до сих пор не успел.