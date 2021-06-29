Денис Попов был вынужден покинуть расположение сборной Украины после матча с Австрией, который стал заключительным для "желто-синих" в групповом этапе Евро-2020.

К слову Игрок сборной Украины покинул расположение команды и нуждается в операции

Защитник киевского Динамо был в заявке сборной в матче против Нидерландов, а вот на матчи против Северной Македонии и Австрии не попал из-за проблем со здоровьем.

После успешной операции Попов восстанавливается. Ожидается, что он присоединится к киевскому клубу уже на второй сбор.

Коротко про Дениса Попова