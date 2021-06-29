Денис Попов був змушений покинути стан збірної України після матчу з Австрією, який став заключним для "жовто-блакитних" у груповому етапі Євро-2020.

До слова Гравець збірної України покинув розташування команди та потребує операції

Захисник київського Динамо був у заявці збірної в матчі проти Нідерландів, а ось на матчі проти Північної Македонії та Австрії не потрапив через проблеми зі здоров'ям.

Після успішної операції Попов відновлюється. Очікується, що він приєднається до київського клубу вже на другий збір.

Коротко про Дениса Попова