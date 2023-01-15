"Одни уходят, другие приходят": защитник Динамо "сухо" прокомментировал уход Петракова

В новом 2023 году сборная Украины по футболу осталась без главного тренера. Украинская ассоциация футбола уволила Александра Петракова.

Однако долго без работы Александр Васильевич не пробыл. 12 января появилась информация об увольнении наставника, а уже 14 января Петраков стал главным тренером сборной Армении.

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Попов: Остались приятные воспоминания

Футболисты сборной Украины принялись комментировать уход тренера, среди которых свое слово сказал защитник Динамо Денис Попов. Защитник киевлян кратко прокомментировал увольнение Петракова, заявив, что остался в хороших отношениях с уже бывшим наставником "сине-желтых".

Как отреагировал на уход Петракова? Но никак не отреагировал. Вы знаете, как быстро все меняется. Одни уходят, другие приходят. У меня с Васильевичем нормальные отношения, остались приятные воспоминания,

– сказал защитник Динамо.

Петраков – знаковый тренер в карьере Попова. Именно под руководством Александра Васильевича защитник "Динамо" стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Историческое достижение произошло в 2019 году.

Напомним, что с августа 2021 Петраков исполнял обязанности главного тренера сборной Украины. После чего в ноябре того же года УАФ сняла с наставника приставку "и.о." и назначила главным вождем "сине-желтых".

СМИ активно сватают на мостик украинской сборной Сергея Реброва, который возглавляет сейчас Аль-Айн.

Появление Петракова в сборной Армении понравилось далеко не всем. Российский тренер Александр Григорян, сразу вспомнивший свои армянские корни, раскритиковал назначение украинца.

Денис Попов в футболке сборной Украины всего три матча. Ведь большую часть пропустил из-за серьезных травм, преследуемых защитником Динамо. Его дебют в главной команде страны пришелся еще на период работы Андрея Шевченко.