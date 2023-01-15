Однак довго без роботи Олександр Васильович не пробув. 12 січня з'явилась інформація про звільнення наставника, а вже 14 січня Петраков став головним тренером збірної Вірменії.

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Попов: Залишилися приємні спогади

Футболісти збірної України взялись коментувати відхід тренера, серед яких своє слово сказав захисник Динамо Денис Попов. Оборонець киян коротко прокоментував звільнення Петракова, заявивши, що залишився у хороших стосунках з вже колишнім наставником "синьо-жовтих".

Як відреагував на відхід Петракова? Та ніяк не відреагував. Ви знаєте, як швидко все змінюється. Одні йдуть, інші приходять. У мене з Васильовичем нормальні стосунки, залишилися приємні спогади,

– сказав захисник Динамо.

Цікаво! Петраков є знаковим тренером у кар'єрі Попова. Саме під керівництвом Олександра Васильовича захисник Динамо став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. Історичне досягнення сталось у 2019 році.

Нагадаємо, що із серпня 2021 року Петраков виконував обов'язки головного тренера збірної України. Після чого у листопаді того ж року УАФ зняла з наставника приставку "в.о." та призначила головним керманичем "синьо-жовтих".

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Поява Петракова у збірній Вірменії сподобалась далеко не усім. Російський тренер Олександр Григорян, який одразу пригадав своє вірменське коріння, розкритикував призначення українця.

До слова. Денис Попов у футболці збірної України лише три матчі. Адже велику частину пропустив через серйозні травми, які переслідують захисника Динамо. Його дебют у головній команді країни припав ще на період роботи Андрія Шевченка.