Однак довго без роботи Олександр Васильович не пробув. 12 січня з'явилась інформація про звільнення наставника, а вже 14 січня Петраков став головним тренером збірної Вірменії.
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Попов: Залишилися приємні спогади
Футболісти збірної України взялись коментувати відхід тренера, серед яких своє слово сказав захисник Динамо Денис Попов. Оборонець киян коротко прокоментував звільнення Петракова, заявивши, що залишився у хороших стосунках з вже колишнім наставником "синьо-жовтих".
Як відреагував на відхід Петракова? Та ніяк не відреагував. Ви знаєте, як швидко все змінюється. Одні йдуть, інші приходять. У мене з Васильовичем нормальні стосунки, залишилися приємні спогади,
– сказав захисник Динамо.
Нагадаємо, що із серпня 2021 року Петраков виконував обов'язки головного тренера збірної України. Після чого у листопаді того ж року УАФ зняла з наставника приставку "в.о." та призначила головним керманичем "синьо-жовтих".
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Поява Петракова у збірній Вірменії сподобалась далеко не усім. Російський тренер Олександр Григорян, який одразу пригадав своє вірменське коріння, розкритикував призначення українця.