Однако долго без работы Александр Васильевич не пробыл. 12 января появилась информация об увольнении наставника, а уже 14 января Петраков стал главным тренером сборной Армении.
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Попов: Остались приятные воспоминания
Футболисты сборной Украины принялись комментировать уход тренера, среди которых свое слово сказал защитник Динамо Денис Попов. Защитник киевлян кратко прокомментировал увольнение Петракова, заявив, что остался в хороших отношениях с уже бывшим наставником "сине-желтых".
Как отреагировал на уход Петракова? Но никак не отреагировал. Вы знаете, как быстро все меняется. Одни уходят, другие приходят. У меня с Васильевичем нормальные отношения, остались приятные воспоминания,
– сказал защитник Динамо.
Напомним, что с августа 2021 Петраков исполнял обязанности главного тренера сборной Украины. После чего в ноябре того же года УАФ сняла с наставника приставку "и.о." и назначила главным вождем "сине-желтых".
СМИ активно сватают на мостик украинской сборной Сергея Реброва, который возглавляет сейчас Аль-Айн.
Появление Петракова в сборной Армении понравилось далеко не всем. Российский тренер Александр Григорян, сразу вспомнивший свои армянские корни, раскритиковал назначение украинца.