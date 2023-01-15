Однако долго без работы Александр Васильевич не пробыл. 12 января появилась информация об увольнении наставника, а уже 14 января Петраков стал главным тренером сборной Армении.

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Попов: Остались приятные воспоминания

Футболисты сборной Украины принялись комментировать уход тренера, среди которых свое слово сказал защитник Динамо Денис Попов. Защитник киевлян кратко прокомментировал увольнение Петракова, заявив, что остался в хороших отношениях с уже бывшим наставником "сине-желтых".

Как отреагировал на уход Петракова? Но никак не отреагировал. Вы знаете, как быстро все меняется. Одни уходят, другие приходят. У меня с Васильевичем нормальные отношения, остались приятные воспоминания,

– сказал защитник Динамо.

Любопытно! Петраков – знаковый тренер в карьере Попова. Именно под руководством Александра Васильевича защитник "Динамо" стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. Историческое достижение произошло в 2019 году.

Напомним, что с августа 2021 Петраков исполнял обязанности главного тренера сборной Украины. После чего в ноябре того же года УАФ сняла с наставника приставку "и.о." и назначила главным вождем "сине-желтых".

СМИ активно сватают на мостик украинской сборной Сергея Реброва, который возглавляет сейчас Аль-Айн.

Появление Петракова в сборной Армении понравилось далеко не всем. Российский тренер Александр Григорян, сразу вспомнивший свои армянские корни, раскритиковал назначение украинца.

К слову. Денис Попов в футболке сборной Украины всего три матча. Ведь большую часть пропустил из-за серьезных травм, преследуемых защитником Динамо. Его дебют в главной команде страны пришелся еще на период работы Андрея Шевченко.