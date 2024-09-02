Во Франции продолжаются Паралимпийские игры-2024. Украина уже успела получить почти 30 медалей, тогда как в лидерах зачета идут Китай и Великобритания, пишет 24 Канал.
По теме Паралимпийские игры-2024: общий медальный зачет
Беременная с медалью
Недавно британцы пополнили свою копилку еще одной наградой в стрельбе из лука. Джоди Грингем стала бронзовым призером соревнований и смогла установить уникальное достижение.
Дело в том, что Джоди поехала на игры беременной. 31-летняя параатлетка имеет нарушения двигательных функций в туловище и ногах, а в Париж приехала на седьмом месяце беременности.
Впрочем, спортсменка смогла дойти до полуфинала Паралимпиады, где уступила Ознур Гирди из Турции. Это позволило Грингем попасть в "бронзовый финал" против своей землячки Фиби Паттерсон-Пайн.
Читайте также Артем Колинько получил историческую медаль для Украины по боччи на Паралимпиаде-2024
Вырвала в конце
После трех из пяти попыток Фиби имела преимущество в два очка, однако Джоди не сдалась и совершила камбэк. В последней попытке Грингем выбила 29 из 30-ти баллов, тогда как ее соперница – 26.
В итоге Джоди выиграла с минимальным преимуществом 142:141. Британка стала первой спортсменкой в истории Паралимпийских игр, которая получила медаль.
Ранее в 2016 году Грингем уже была серебряным призером Игр. На этих соревнованиях у Джоди будет шанс на еще одну награду. Она выступит в смешанном турнире по стрельбе из лука вместе с Нейтаном Маккуином.