Это одна из лучших сборных: дебютант "сине-желтых" прокомментировал вызов против Англии

Большие кадровые проблемы в сборной Украине заставили Руслана Ротаня делать срочные коррективы в составе. Таким образом, свой шанс получил защитник Александрии Денис Мирошниченко.

26 марта сборная Украины проведет матч на "Уэмбли" против действующего вице-чемпиона Европы. Футболисты "сине-желтых" уже прибыли в Лондон на первую игру отбора в ЧЕ-2024.

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Мирошниченко: Ожидания невероятны

Впервые в заявку сборной Украины попал защитник Александрии Денис Мирошниченко. Для 28-летнего футболиста вызов в главную команду страны стал приятным сюрпризом.

Он действительно был неожиданным. Я уже возвращался из последнего матча домой, а главный тренер Руслан Петрович позвонил по телефону и сказал, что еду в сборную. Было приятно. Это, должно быть, такая мечта. Она сбылась. Будем дальше работать, жизнь покажет,

– сказал Мирошниченко.

Впрочем, воспитанник криворожского футбола не ожидает легкой прогулки в Лондоне, ведь украинцам будет противостоять одна из сильнейших сборных мира.

Это вообще одна из лучших сборных. Ожидания невероятны. Как сложится матч, узнаем тогда, когда он пройдет. Ждем положительного результата. Сыграть на таком красивом стадионе – большая мечта,

– рассказал Мирошниченко.

Напомним, что Мирошниченко заменил в составе "сине-желтых" Ефима Коноплю. В нынешнем сезоне Денис сыграл 17 матчей за Александрию, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Фланговый защитник имеет солидный опыт выступлений за молодежную сборную Украины, за которую провел 17 поединков.

Матч сборной Украины против Англии состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли". Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.