26 березня збірна України проведе матч на "Вемблі" проти чинного віцечемпіона Європи. Футболісти "синьо-жовтих" вже прибули до Лондона на першу гру відбору до ЧЄ-2024.

До теми Починаємо з Англії, закінчуємо з Італією: календар матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Мірошніченко: Очікування неймовірні

Вперше до заявки збірної України потрапив захисник Олександрії Денис Мірошніченко. Для 28-річного футболіста виклик до головної команди країни став приємним сюрпризом.

Він справді був неочікуваним. Я вже повертався з останнього матчу додому, а головний тренер Руслан Петрович зателефонував і сказав, що їду в збірну. Було приємно. Це, мабуть, така мрія. Вона здійснилася. Будемо далі працювати, життя покаже,

– сказав Мірошніченко.

Втім, вихованець криворізького футболу не очікує легкої прогулянки в Лондоні, адже українцям протистоятиме одна з найсильніших збірних світу.

Це взагалі одна з найкращих збірних. Очікування неймовірні. Як складеться матч дізнаємося тоді, коли він пройде. Чекаємо на позитивний результат. Зіграти на такому красивому стадіоні – велика мрія,

– розповів Мірошніченко.

Нагадаємо, що Мірошніченко замінив у складі "синьо-жовтих" Юхима Коноплю. В нинішньому сезоні Денис зіграв 17 матчів за Олександрію, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Фланговий захисник має солідний досвід виступів за молодіжну збірну України, за яку провів 17 поєдинків.

Варте уваги! Матч збірної України проти Англії відбудеться 26 березня на стадіоні "Вемблі". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.