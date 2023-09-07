Денис Кожанов вперше потрапив до львівських "Карпат" в сезоні 2007/2008. Тоді там формувалася команда, яка згодом зуміла пробитися до групового етапу Ліги Європи, наробивши чимало "шуму" і в Україні.

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Після цього він неодноразово повертався до Львова як футболіст. У 2021 році Денис Кожанов погодився стати гравцем "Карпат", які тоді починали свій шлях з Другої ліги. Для футболіста такого рівня піти у "трясовину" українського футболу – доволі неочікуваний крок, але знаковий для вболівальників.



Денис Кожанов у 2021 році став гравцем "Карпат", які виступали в Другій лізі / фото Бродівської міської ради

Тепер Денис Кожанов опановує для себе нову роль в "Карпатах". В сезоні 2023/2024 йому запропонували роботу тренера в команді "Карпати-2", яка виступає в Другій лізі. Але цю роботу він суміщає і грою за команду. І вже в першому матчі Кожанов відзначився дублем.

24 Канал поспілкувався з Денисом Кожановим, щоб розпитати його про "Карпати", нову роль в клубі, тренерські амбіції та Львів.

"Не залишився без футболу"

Ким себе зараз вважаєте? Футболістом "Карпат" чи тренером "Карпат"?

Зараз, напевно, вже як тренер. На полі десь допомагаю молодим хлопцям. Потрохи переходжу на тренерську роботу.

Чия це була ініціатива переходити на тренерську роботу?

Виник такий варіант. Вже і такий вік, що треба було задуматися, переходити потрошки. І з керівництва запропонували, що є такий варіант, що можна переходити та допомагати молоді прогресувати.

Коли ще були футболістом, задумувалися над тим, ким себе бачите після футболу – тренером, функціонером, чи може відійти від футболу та займатися чимось іншим?

Такої думки не було. Був тільки футбол – грати. Коли старше ставав, тоді треба було задумуватися. Добре, що такий варіант підвернувся. Не залишився без футболу, а одразу став працювати. Я вважаю, що для мене це добре.

Які ваші обов'язки як помічника тренера в команді "Карпати-2"?

Зараз більше допомагати на футбольному полі, молоді підказувати. Це в першого чергу.

Як вам працюється зі старшим тренером Романом Гнатівим та колишнім партнером по команді Ігорем Ощипком, який теж тут працює тренером?

Добре. Ощипка я давно знаю. З Гнатівим познайомився. Нормально. Ніякого дискомфорту.

Як молоді гравці ставляться до вас? Більше як до партнера по команді, чи як до тренера?

На полі – як до партнера по команді. За футбольним полем – як до тренера.

Є амбіції в майбутньому стати головним тренером "Карпат"?

Амбіції, звичайно, що є. Якщо жити без амбіцій, то не знаю... Звичайно, є амбіції, є якісь цілі, я буду їх добиватися.

"Хочу бути корисний цьому клубу"

У Дениса Кожанова склалися хороші стосунки з львівськими вболівальниками. Він "запалював" своєю грою трибуни. Адже викладався на повну. У Другій лізі він забив 10 голів за 20 матчів.

Покращити цей результат не дала війна – дограти чемпіонат не вдалося через російське військове вторгнення до України. Але "Карпати" на той час лідирували в турнірній таблиці. Тож новий сезон розпочали вже в Першій лізі.



Денис Кожанов був капітаном та лідером "Карпат" в сезоні 2022/2023 в Першій лізі / фото ФК "Карпати"

Попри усі намагання, піднятися за підсумками сезону 2022/2023 в УПЛ так і не вдалося. Тоді останній матч "Карпати" провели проти "Оболоні". Гра закінчилася з рахунком 1:1. І єдиний гол за львів’ян забив саме Кожанов.

Поки це його останній матч за "Карпати". Вже в новому сезоні він хоч і значиться в складі "Карпат", але за грою команди спостерігає з трибун.

Чи вважаєте ви себе легендою "Карпат"?

Я не знаю. Я не можу сказати, що я легенда. Все-таки легенда – це той, хто з клубом щось виграв. Якийсь кубок. А кубок у "Карпат" тільки один. Тому легенди, напевно, ті люди, які виграли цей кубок.

Але я багато років віддав цьому клубу, тому це рідний для мене клуб. Я хочу бути цьому клубу корисним.

Ви ще не закінчили офіційну кар'єру футболіста. Чи задумувалися про свій прощальний матч?

Так, він обов'язково буде. Але я не знаю, як воно має виглядати. Подумаємо, поспілкуємось з керівництвом.

Кого ви хотіли запросити на цей матч?

Я ще не знаю, як воно буде виглядати. Може я на останню гру вийду, 10-15 хвилин зіграю і все – це буде прощальний матч. Може, я запрошу друзів. Ще не знаю. Ще про таке не задумувався.

Ви доволі багато часу прожили у Львові. Чи можете вважати себе вже львів'янином?

Напевно, що так. Але є нюанси. Звичайно, що я народився в Донецькій області, але вже 16 років прожив у Львові. Тому напевно вже так, львів’янин.

Ви народилися в Гірнику, але дитинство провели в Маріуполі. Якщо порівнювати ці міста – Львів і Маріуполь – що ви вважаєте є спільного в цих містах? Що б вам хотілося з Маріуполя до Львова перенести?

Море. Спільного взагалі нічого немає. Це зовсім різні міста.