Эль Пасо, за который выступает Денис Костишин, одолел Сан-Диего Лоял со счетом 2:1. Именно украинец принес победу своему коллективу, пишет 24 канал.

Достойно внимания Пятой на последних минутах: голкиперша невероятным голом спасла свою команду - видео

Приносит свой результат

Денис Костышин смог отличиться в матче второго по силе дивизиона США. Украинский полузащитник записал мяч на свой счет при счете 1:1. На 65-й минуте встречи Костышин и его партнеры по команде провели хорошую комбинацию, благодаря которой Денис оказался в штрафной соперника. Украинец, в свою очередь, без лишних проблем переиграл вражеского голкипера и оформил победу для своей команды. Через три минуты Дениса заменили.

Костышин второй раз забил в футболке Эль Пасо за 7 проведённых поединков. Также на счету украинского футболиста еще один ассист.

Победный гол Дениса Костышина (2:40):

Выступления украинского полузащитника