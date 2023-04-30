Эль Пасо, за который выступает Денис Костишин, одолел Сан-Диего Лоял со счетом 2:1. Именно украинец принес победу своему коллективу, пишет 24 канал.
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Приносит свой результат
Денис Костышин смог отличиться в матче второго по силе дивизиона США. Украинский полузащитник записал мяч на свой счет при счете 1:1. На 65-й минуте встречи Костышин и его партнеры по команде провели хорошую комбинацию, благодаря которой Денис оказался в штрафной соперника. Украинец, в свою очередь, без лишних проблем переиграл вражеского голкипера и оформил победу для своей команды. Через три минуты Дениса заменили.
Костышин второй раз забил в футболке Эль Пасо за 7 проведённых поединков. Также на счету украинского футболиста еще один ассист.
Победный гол Дениса Костышина (2:40):
Выступления украинского полузащитника
- Свой футбольный путь Денис начал в состоянии Днепра и заявил о себе уже в футболке коваловского Колоса, под руководством своего отца Руслана Костышина. За "хлеборобов" игрок провел 75 матчей и забил 12 голов.
- Как только присоединившись к Александрии в 2022 году, Денис принял неожиданное решение даром переехать во второй дивизион чемпионата США.
- Костышин выступал за молодежные сборные Украины, однако до основной команды добраться ему пока еще не удалось.
- Transfermarkt оценивает украинского футболиста в 300 тысяч евро