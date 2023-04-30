Ель Пасо, за який виступає Денис Костишин, здолав Сан-Дієго Лоял з рахунком 2:1. Саме українець приніс перемогу своєму колективу, пише 24 Канал.

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Приносить свій результат

Денис Костишин зміг відзначитися у матчі другого за силою дивізіону США. Український півзахисник записав м'яч на свій рахунок за рахунку 1:1. На 65-ій хвилині зустрічі Костишин та його партнери по команді провели хорошу комбінацію, завдяки якій Денис опинився в карному майданчику суперника. Українець у свою чергу без зайвих проблем переграв ворожого голкіпера та оформив перемогу для своєї команди. За три хвилини Дениса замінили.

Костишин вдруге забив у футболці Ель Пасо за 7 проведених поєдинків. Також на рахунку українського футболіста ще є один асист.

Переможний гол Дениса Костишина (2:40):

Виступи українського півзахисника