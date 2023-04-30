Белла Биксби пяткой забила гол на последних минутах матча. Голкиперша вырвала ничью для своего коллектива и стала героиней встречи.

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Футбол – эмоции

Безумный поединок между женскими командами Портленд Торнс и Энджел Сити, выступающими в американской лиге. завершился со счетом 3:3, однако хозяева до последнего держали интригу во встрече. Свой финальный гол в матче Портленд забил аж на 90+7-й минуте поединка, тем самым шокировав всех вокруг – от соперников до бешеных фанатов, увидев такое своими глазами.

Но еще большего курьеза данной ситуации добавляет то, что спасительным голом отличилась голкипера Портленда Белла Биксби. Вратарь решила уйти и помочь своей команде реализовать последний шанс во встрече – угловой удар. И Белли это удалось. Голкиперша Энджел Сити не смогла зафиксировать мяч, чем и воспользовалась Биксби, пяткой пробив в пустой створ ворот.

Невероятный гол голкиперки: