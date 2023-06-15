Продолжает зажигать в США: украинец победным ассистом вывел свою команду на первое место
Денис Костышин полностью адаптировался в США. Украинский полузащитник оформил очередное результативное действие.
Украинский полузащитник Эль-Пасо Денис Костышин отметился ассистом в матче 14 тура чемпионата USL против Лас-Вегас Лайтс. Благодаря этому действию был установлен окончательный счет (2:1) в пользу команды украинца, пишет 24 Канал.
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Вывел команду в лидеры в своей конференции
На 32 минуте матча при счете 1:1 украинский хавбек с углового ассистировал Эрику Маккью, забившему победный гол. Благодаря этому результату Эль-Пасо сравнялся по очкам с Сакраменто Репаблик, но по дополнительным показателям опережает конкурента и занимает первое место в западной конференции после 14 туров (29 очков, 9 побед, 2 ничьих, 3 поражения).
Смотрите видео ассиста
Костышин в США
- Стал игроком Эль-Пасо в январе 2023 года.
- Сыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.
- В матче против Сан-Диего Лоял забил "Лучший гол недели" в USL и попал в символическую сборную прошлого тура.