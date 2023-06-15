Український півзахисник Ель-Пасо Денис Костишин відзначився асистом у матчі 14 туру чемпіонату USL проти Лас-Вегас Лайтс. Завдяки цій дії було встановлено остаточний рахунок (2:1) на користь команди українця, пише 24 Канал.

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Вивів команду в лідери у своїй конференції

На 32 хвилині матчу за рахунку 1:1 український хавбек з кутового асистував Еріку Макк’ю, який забив переможний гол. Завдяки цьому результату Ель-Пасо зрівнявся за очками з Сакраменто Репаблік, але за додатковими показниками випереджає конкурента й посідає перше місце в західній конференції після 14 турів (29 очок, 9 перемог, 2 нічиї, 3 поразки).

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Костишин у США