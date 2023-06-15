Украинский полузащитник Эль-Пасо Денис Костышин отметился ассистом в матче 14 тура чемпионата USL против Лас-Вегас Лайтс. Благодаря этому действию был установлен окончательный счет (2:1) в пользу команды украинца, пишет 24 Канал.

Читайте также Костышина не остановить: очередной гол украинца принес победу американскому Эль-Пасо

Вывел команду в лидеры в своей конференции

На 32 минуте матча при счете 1:1 украинский хавбек с углового ассистировал Эрику Маккью, забившему победный гол. Благодаря этому результату Эль-Пасо сравнялся по очкам с Сакраменто Репаблик, но по дополнительным показателям опережает конкурента и занимает первое место в западной конференции после 14 туров (29 очков, 9 побед, 2 ничьих, 3 поражения).

Смотрите видео ассиста

Костышин в США