Сразу продемонстрировал свои лучшие качества: Гармаш дебютировал за Осиек

Украинский хавбек приступил к новому этапу своей карьеры. Но помочь своей команде результативными действиями сразу не смог.

Денис Гармаш дебютировал в составе Осиека. Опытный полузащитник не смог спасти "бело-голубых" от поражения, пишет 24 Канал.

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Не все сразу

В 8-м туре хорватского первенства встретились две команды по верхней части чемпионата Осиек и Риека. Матч обещал быть огненным, а также сильно повлиять на размещение команд в турнирной таблице. Денис Гармаш начал матч на скамье запасных, а появился на поле только во втором тайме. К моменту его появления Осиек уже уступал со счетом 2:0.

Интересно, что "куниц" разочаровал бывший форвард Ювентуса Марко Пьяца, который сначала эффектно развернул соперника "финтом Зидана", попав в дальний угол ударом из-за пределов штрафной, а затем вновь продемонстрировал свои технические умения, после чего еще в бильярдном исполнении. разочаровал оппонента.

На 60-й минуте матча на газон вышел дебютант Осиека Денис Гармаш, поскольку должен был спасать свою команду. Интересно, что вместе с опытным хавбеком, которого в преддверии игры расхвалили в Хорватии, на поле появился еще один украинец Александр Драмбаев, выступавший в Мариуполе После включения наших грацов в игру, "бело-голубым" все же удалось отквитать один гол, однако только на 85-й минуте, а больше "куницы" не смогли.

Гармаш сразу продемонстрировал в Хорватии свои бойцовские качества, поскольку "отпраздновал" дебют желтой карточкой. Также в активе Дениса одно нарушение, два удара, однако нерезультативные, а еще два выигранных единоборства из пяти. Таким образом, SofaScore оценил игру украинца в 6,8 балла.

Видеообзор матча:

Стоит отметить, что Риека благодаря победе выбралась на "серебряную" строчку хорватского первенства, заработав в свой актив 13 очков. Осиек, в свою очередь, опустился на 4-е место в чемпионате, имея 11 баллов в копилке. Интересно, что "бело-голубые" не выиграют уже три поединка подряд.