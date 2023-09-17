Денис Гармаш дебютував у складі Осієку. Досвідчений півзахисник не зміг врятувати "біло-блакитних" від поразки, пише 24 Канал.

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Не все відразу

У 8-му турі хорватської першості зустрілися дві команди із верхньої частини чемпіонату Осієк та Рієка. Матч обіцяв бути вогняним, а також добряче повпливати на розміщення команд у турнірній таблиці. Денис Гармаш ж розпочав матч на лаві запасних, а з'явився на полі тільки у другому таймі. На момент його появи Осієк уже поступався із рахунком 2:0.

Цікаво, що "куниць" розчарував колишній форвард Ювентуса Марко П'яца, який спершу ефектно розвернув суперника "фінтом Зідана", поціливши у дальній кут ударом з-за меж штрафного, а згодом знову продемонстрував свої технічні вміння, після чого ще у більярдним виконанням розчарував опонента.

На 60-ій хвилині матчу на газон вийшов дебютант Осієка Денис Гармаш, оскільки повинен був рятувати свою команду. Цікаво, що разом із досвідченим хавбеком, якого напередодні гри розхвалили у Хорватії, на полі з'явився ще один українець Олександр Драмбаєв, який виступав у Маріуполі. Після ввімкнення наших граців у гру, "біло-блакитним" все ж вдалося відквитати один гол, проте тільки на 85-ій хвилині, а на більше "куниці" не спромоглись.

До речі. Гармаш відразу продемонстрував у Хорватії свої бійцівські якості, оскільки "відсвяткував" дебют жовтою карткою. Також у активі Дениса одне порушення, два удари, проте нерезультативні, а ще два виграні єдиноборства з п'яти. Таким чином, SofaScore оцінив гру українця в 6,8 балів.

Відеоогляд матчу:

Варто відзначити, що Рієка, завдяки перемозі, вибралась на "срібну" сходинку хорватської першості, заробивши у свій актив 13 очок. Осієк, у свою чергу, опустився на 4-е місце у чемпіонаті, маючи 11 балів у скарбничці. Цікаво, що "біло-блакитні" не виграють уже три поєдинки поспіль.