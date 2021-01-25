Український боєць змішаних єдиноборств Денис Бондар виступатиме у UFC. Український спортсмен уже дізнався суперника та дату дебютного бою.

Джерело: wwfc_mma

Український чемпіон WWFC Денис Бондар підписав контракт з UFC.

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Дебютний поєдинок українця відбудеться 6 лютого на турнірі UFC Fight Night 184. Його суперником буде Оді Осборн.

Статистика Бондара

Український боєць провів 16 поєдинків. У його активі 14 перемог. Також 28-річний українець зазнав двох поразок.

Останній бій українець провів 23 серпня 2020 року, коли переміг Кенана Джафарлі. Харків'янин має прізвисько "Психо".

До уваги. За даними UFC, Бондар стане всього четвертим українцем, який наразі виступає у промоушені. Окрім нього, серед українців у UFC – Олександр Доскальчук, Микита Крилов та Марина Мороз.