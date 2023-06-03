"Хочется, чтобы вся страна говорила по-украински": игрок столичного клуба о нынешних ценностях

Денис Бойко высказал свое мнение по поводу важности украинского языка. Футболист Динамо желает, чтобы люди делали свой выбор сознательно.

Денис Бойко отметил, что язык помогает народу "оставаться собой". Голкипер киевлян твердо уверен в своей позиции и надеется, что ее поддержат и другие.

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Пора это понять всем

Денис Бойко, выступающий за столичный коллектив, уверяет, что в Украине люди должны говорить исключительно на украинском языке. Ворота Динамо жалеет о том, что он воспитывался и рос в русскоязычной среде, однако голкипер уверен, если приложить усилия и желание, то перейти на украинский сможет любой. Футболист отмечает, что язык – основной фактор идентичности народа.

К сожалению, я воспитывался, учился, разговаривал с друзьями и на тренировках на русском языке. Если быть откровенным – не всегда легко переходить на другой язык. Обидно, что мы начали ценить и задумываться о важности языка только после начала большой войны. Мне очень хочется, чтобы вся страна перешла на украинский язык, и это был их сознательный выбор. Чтобы люди осознали, почему они это делают. Не потому что это модно. Важно оставаться собой. К счастью, у нас сильный народ, который не сдается и быстро адаптируется к новым условиям. Люди продолжают жить и мечтают только об одном – победе Украины,

– отметил Бойко.

Напомним, что Денис в текущем сезоне провел всего три матча в футболке киевлян, все отстоявших на сухо. Маститый голкипер уже вряд ли выбьет себе место в основном составе "бело-синих", однако его опыт сможет понадобиться амбициозному новичку УПЛ, который заинтересован в услугах Бойко.

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