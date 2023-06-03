Денис Бойко зазначив, що мова допомагає народу "залишатися собою". Голкіпер киян твердо переконаний у своїй позиції та надіється, що її підтримають і інші.
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Час це зрозуміти усім
Денис Бойко, який виступає за столчиний колектив, запевняє, що в Україні люди повинні говорити виключно українською мовою. Ворота Динамо жаліє про те, що він виховувався та ріс у російськомовному середовищі, проте голкіпер впевнений, якщо докласти зусиль та бажання, то перейти на українську зможе будь-хто. Футболіст зазначає, що мова – основний фактор ідентичності народу.
На жаль, я виховувався, навчався, розмовляв із друзями та на тренуваннях російською мовою. Якщо бути відвертим – не завжди легко переходити на іншу мову. Прикро, що ми почали цінувати та замислюватися над важливістю мови лише після початку великої війни. Мені дуже хочеться, щоб вся країна перейшла на українську мову і це був їхній свідомий вибір. Щоб люди усвідомили, чому вони це роблять. Не тому, що це модно. Важливо залишатися собою. На щастя, у нас сильний народ, який не здається та швидко адаптується до нових умов. Люди продовжують жити і мріють лише про одне – перемогу України,
– зазначив Бойко.
Нагадаємо, що Денис у поточному сезоні провів всього три матчі у футболці киян, які усі відстояв на сухо. Маститий голкіпер уже навряд виб'є собі місце в основному складі "біло-синіх", проте його досвід зможе знадобитися амбітному новачку УПЛ, який зацікавлений у послугах Бойка.
Кар'єра "Кінг-Конга"
- Свій шлях голкіпер розпочав у київському Динамо, проте свого часу достатньо поїздив по орендах, зокрема, Денис грав у футболці Оболоні, Кривбаса, київського ЦСКА та Дніпра, куди згодом і перейшов.
- Найкращий період кар'єри Бойка припав саме на перебування у дніпровському клубі. Денис з командою ставав віцечемпіоном України, грав у кваліфікації Ліги чемпіонів та доходив з Дніпром до легендарного фіналу Ліги Європи. Загалом за дніпровський колектив Бойко провів 102 матчі, а 46 ігор відстояв на сухо. Також після прекрасного сезону він номінувався на голкіпера сезону за версією УЄФА.
- Після своїх феєричних виступів в Україні Денис прикував до себе увагу іноземних клубів. Спершу українець опинився в Бешикташі, який віддав за голкіпера 3,5 мільйона євро, а згодом в оренді Малазі, проте в жодному клубі за кордоном він заграти не зміг.
- Під час негараздів Дениса у іноземних командах Динамо потребувало допомоги саме у позиції воротаря, тому Бойко вчасно прийшов на допомогу, спершу відігравши у київському клубі, як орендований гравець, а згодом він перейшов у стан "біло-синіх" у ролі вільного агента.
- За столичний колектив Бойко провів 107 матчів, з яких 50 на "сухо". З киянами він ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка країни та тричі вигравав Суперкубок України.
- До того ж Денис має у активі 7 матчів у футболці національної збірної України