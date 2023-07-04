После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие представители спорта сплотились вокруг помощи нашей стране. Впрочем, находятся среди украинских граждан и коллаборанты, которые помогают террористам.

По теме Бывший футболист Шахтера стал новым главным тренером Зари

Одним из таких стал бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов. Сейчас менеджер находится в России и заявляет о себе антиукраинскими постами.

Коллаборант отмывал деньги?

Между тем у Рафаилова возникли проблемы с законом. Руководство Луганской областной прокуратуры объявило о подозрении Сергея по делу об уклонении от уплаты налогов.

Следствие установило, что в 2019 году менеджер оформил занижение налоговых обязательств Зори на сумму более 5 миллионов гривен. Так, по его указанию в отчетности были отражены лишние затраты на услуги по поиску и заключению контрактов.

Читайте также Заря получила техническое поражение за матч с Минаем: за что наказали бронзового призера УПЛ

Речь идет об услугах по двум игрокам, которые фактически не были предоставлены. Рафаилу грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов и лишение права занимать футбольные должности на срок до трех лет.

Как Рафаилов выступал против Украины