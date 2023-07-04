После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие представители спорта сплотились вокруг помощи нашей стране. Впрочем, находятся среди украинских граждан и коллаборанты, которые помогают террористам.
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Одним из таких стал бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов. Сейчас менеджер находится в России и заявляет о себе антиукраинскими постами.
Коллаборант отмывал деньги?
Между тем у Рафаилова возникли проблемы с законом. Руководство Луганской областной прокуратуры объявило о подозрении Сергея по делу об уклонении от уплаты налогов.
Следствие установило, что в 2019 году менеджер оформил занижение налоговых обязательств Зори на сумму более 5 миллионов гривен. Так, по его указанию в отчетности были отражены лишние затраты на услуги по поиску и заключению контрактов.
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Речь идет об услугах по двум игрокам, которые фактически не были предоставлены. Рафаилу грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов и лишение права занимать футбольные должности на срок до трех лет.
Как Рафаилов выступал против Украины
- Напомним, что еще в 2014 году Рафаиловой был замечен на митинге сепаратистов в Луганске, когда создавалась террористическая организация "ЛНР".
- Сам Сергей потом работал в Заре и всячески уклонялся от вопросов об участии в антиукраинском собрании.
- Впрочем, после освобождения из клуба в 2020-м Рафаилов бежал в Россию.
- Сразу после начала полномасштабной войны коллаборант раскрыл свою сущность, начав писать в фейсбук пророссийские посты.
- Рафаилов призвал украинцев сложить оружие и сдаться российским оккупантам.