Обидчиком Карпат стал Ингулец, который отобрал очки на поле "зелено-белых" 1:2. Благодаря этой победе Ингулец сократил отставание до 5 баллов в турнирной таблице за 5 туров до окончания текущего сезона. Все футбольные эксперты и болельщики в унисон утверждают, что "львам" будет сложно бороться за что-то серьезное в УПЛ, если они туда таки попадут.

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Маркевич хорошо знает возможности голкипера

Об этом говорил сам и главный тренер Мирон Маркевич. Ожидается, что летом 2024-го Карпаты попытаются оформить сразу несколько трансферов, а руководство готово на это выделить средства.

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык рассказывал, что львовяне следят за несколькими футболистами, которые играют в УПЛ. Имена этих игроков Цыганык не раскрыл.

Уже на следующий день украинское издание Sport.ua сообщило об одной из заинтересованностей "львов". По их информации, Карпаты следят за опытным голкипером Полесья Денисом Бойко.

Футболистом лично заинтересован Мирон Маркевич, который хорошо знает возможности голкипера еще по работе в Днепре. Тем более, что новый спортивный директор Полесья Дарио Друди не видит будущего Бойко, который потерял место в основе, в команде. Сейчас в обойме Полесья еще двое вратарей, кроме Бойко – Олег Кудрик и Артем Поспелов.

Контракт Дениса с житомирским клубом истекает в конце этого сезона – 30 июня 2024-го года.

Последний раз 36-летний Бойко защищал владения "волков" в полуфинале Кубка Украины, в котором Полесье уступило полтавской Ворскле. В УПЛ Денис последний раз играл еще 30 марта в матче против Черноморца (1:4). В обоих из поединков Бойко был капитаном команды.

К слову. Полесье после 25-ти туров занимает 6-е место в таблице УПЛ, набрав 39 баллов. В следующем матче Полесье сыграет против Ворсклы (29 апреля), а Карпаты будут гостить на поле Полтавы (27 апреля).

Что известно о Денисе Бойко