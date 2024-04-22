Карпаты – Ингулец 1:2
Голы: Костенко, 90+1 – Козак, 50, Богунов, 85 (п)
Первая половина игры во Львове прошла без забитых мячей. А вот во втором тайме команды на обоих оформили аж три гола. Сначала Козак на 50-й минуте открыл счет в поединке 0:1, сообщает 24 Канал.
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А уже в конце матча Ингулец заработал 11-метровый, который реализовал Богунов. Следует выделить поведение второго автора гола гостей, который под свист трибун шел на замену, затягивая время. В ответ один из лидеров Ингульца начал хлопать в ладоши, чем еще больше спровоцировал львовскую публику.
В компенсированное к матчу время Костенко занес мяч в ворота после мастерских действий Ариэльсона, который вышел на замену. Бразилец сделал все, обыграл соперника, перебросил голкипера, но за линию владений гостей мяч оказался после касания Яна – 1:2.
Ингулец нанес Карпатам первое поражение в 2024-м году и лишь второе в сезоне-2023/2024.
После этой выездной победы подопечные Владислава Лупашко сократили отставание от Карпат до 5 баллов – 57 против 52-х у Ингульца, который занимает 2-ю позицию в таблице.
В следующем туре "львы" Мирона Маркевича сыграют на выезде с Полтавой, а Ингулец дома с Прикарпатьем.
Видеообзор матча Карпаты – Ингулец
Другие результаты 5-го тура чемпионской группы:
- Прикарпатье – Полтава 3:1
- Агробизнес – Мариуполь 1:1
- Эпицентр – Левый берег 1:1
- Кудривка-Нива – Виктория 2:0
Результаты матчей группы на выбывание:
- Металлург Запорожье – Буковина 0:5
- Диназ – Хуст 1:0
- Горняк-Спорт – Подолье 1:1
- Чернигов-ШВСМ – Металлист 2:1
- Кремень – Нива 0:0