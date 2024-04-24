Кривдником Карпат став Інгулець, який відібрав очки на полі "зелено-білих" 1:2. Завдяки цій перемозі Інгулець скоротив відставання до 5 балів у турнірній таблиці за 5 турів до закінчення поточного сезону. Усі футбольні експерти та уболівальники в унісон стверджують, що "левам" буде складно боротись за щось серйозне в УПЛ, якщо вони туди таки потраплять.

До теми Думають, що вони стали великими, – Маркевич розніс гравців Карпат після поразки від Інгульця

Маркевич добре знає можливості голкіпера

Про це говорив сам й головний тренер Мирон Маркевич. Очікується, що влітку 2024-го Карпати спробують оформити одразу декілька трансферів, а керівництво готове на це виділити кошти.

Відомий український коментатор Ігор Циганик розповідав, що львів'яни стежать за декількома футболістами, які грають в УПЛ. Імена цих гравців Циганик не розкрив.

Вже наступного дня українське видання Sport.ua повідомило про одну із зацікавленостей "левів". За їх інформацією, Карпати стежать за досвідченим голкіпером Полісся Денисом Бойком.

Футболістом особисто зацікавлений Мирон Маркевич, який добре знає можливості голкіпера ще по роботі у Дніпрі. Тим паче, що новий спортивний директор Полісся Даріо Друді не бачить майбутнього Бойка, який втратив місце в основі, у команді. Наразі в обоймі Полісся ще двоє воротарів, окрім Бойка – Олег Кудрик та Артем Поспєлов.

Контракт Дениса із житомирським клубом спливає вкінці цього сезону – 30 червня 2024-го року.

Востаннє 36-річний Бойко захищав володіння "вовків" у півфіналі Кубка України, у якому Полісся поступилось полтавській Ворсклі. В УПЛ Денис востаннє грав ще 30 березня у матчі проти Чорноморця (1:4). В обох із поєдинків Бойко був капітаном команди.

До слова. Полісся після 25-ти турів посідає 6-те місце у таблиці УПЛ, набравши 39 балів. У наступному матчі Полісся зіграє проти Ворскли (29 квітня), а Карпати гостюватимуть на полі Полтави (27 квітня).

Що відомо про Дениса Бойка