Реанимировать карьеру и помочь новичку: ветеран Динамо может перейти в амбициозный клуб УПЛ
Источник:Динамо Киев Inside
Денис Бойко, скорее всего, покинет киевский коллектив. Вратарь может помочь клубам, нуждающимся в опытных футболистах.
Денис Бойко близок к переходу в житомирское Полесье. Время голкипера у Динамо подходит к концу.
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Взаимовыгодное соглашение
Представители опытного голкипера киевлян уже провели предварительную встречу с президентом Полесья, досрочно вышедшим в элиту украинского футбола и еще выигравшим Первую лигу, Геннадием Буткевичем. Житомирский коллектив кладет себе высокие цели в следующем сезоне, поэтому им нужно усиливать свой состав не сильными и опытными исполнителями, которые они начинают активно делать. "Волки" рассчитывают на Бойко, как на основного голкипера команды.
Более того, маститый вратарь может присоединиться к житомирскому клубу в статусе свободного агента, поскольку его контракт с Динамо истекает 30 июня 2023 года. Голкипером, который выходит со стартовых минут в футболке Полесья, является 26-летний Олег Кудрик, который прежде защищал цвета Мариуполя. Также "волки" недавно подписали первого легионера, который также придет в команде в роли голкипера, а именно 19-летнего Чиджоке Аниагбосо, являющегося вратарем юниорской сборной Нигерии.
Уход Бойко не станет проблемным для киевского "Динамо". Столичный коллектив в обойме всегда имел хороших и конкурентоспособных голкиперов. В настоящее время в команде основным сторожем ворот является Георгий Бущан, однако ему приписывают уход из команды летом. Его место смело может занять Руслан Нещерет, и так проведший львиную часть сезона со стартовых минут, поскольку его опытные коллеги по цеху были травмированы.
Карьера Дениса Бойко
- Свой путь голкипер начал в киевском Динамо, однако в свое время достаточно поездил по арендам, в частности Денис играл в футболке Оболони, Кривбасса, киевского ЦСКА и Днепра, куда впоследствии и перешел.
- Лучший период карьеры Бойко пришелся именно на пребывание в днепровском клубе. Денис с командой становился вицечемпионом Украины, играл в квалификации Лиги чемпионов и доходил с Днепром до легендарного финала Лиги Европы. Всего за днепровский коллектив Бойко провел 102 матча, а 46 игр отстоял сухо. Также после прекрасного сезона он номинировался на голкипера сезона по версии УЕФА.
- После своих феерических выступлений в Украине Денис приковал к себе внимание иностранных клубов. Сначала украинец оказался в Бешикташе, который отдал за голкипера 3,5 миллиона евро, а затем в аренде Малаге, однако ни в одном клубе за границей он заиграть не смог.
- Во время невзгод Дениса в иностранных командах Динамо нуждалось в помощи именно в позиции вратаря, поэтому Бойко вовремя пришел на помощь, сначала отыграв в киевском клубе, как арендованный игрок, а впоследствии он перешел в состояние "бело-синих" в роли свободного агента.
- За столичный коллектив Бойко провел 107 матчей, из которых 50 на "сухо". С киевлянами он становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Украины.
- К тому же у Дениса есть в активе 7 матчей в футболке национальной сборной Украины.