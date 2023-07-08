Собирал грибы и отведал ягоды Карпат: Беринчик готовится к следующему бою

Тренер Дениса Беринчика Егор Голуб анонсировал следующий поединок непобежденного украинца. Чемпион WBO International в легком весе проведет поединок в один день с Александром Усиком.

Денис Беринчик последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года. Тогда в андеркарде боя Фьюри – Чисора украинец победил французского боксера Ивана Менди.

Читайте также Джошуа проведет реванш против "Угонщика трупов": когда и где состоится мегафайт

Выступит в связке с Усиком

Возвращение на ринг Беринчика планировалось на июнь 2023 года. Украинский боксер должен был встретиться с 46-летним итальянцем Эмилиано Марсили. Однако Денис неожиданно отказался от титульного поединка.

Впрочем чемпион WBO International недолго находился в отпуске. Тренер Беринчика Егор Голуб сделал сообщение о следующем бое украинского боксера. Сейчас Денис отдыхает в Карпатах, но в скором времени начнет тренировочный лагерь.

Сегодня у него выходной, он может собрать грибы и отведать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26 августа в городе Вроцлав.

– написал Голубь на своей странице в Instagram.

Беринчик собирает ягоды в Карпатах / instagram.com/iegor_golub

Таким образом, Денис Беринчик свой следующий бой проведет 26 августа в польском Вроцлаве в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. Соперник Беринчика пока неизвестен.