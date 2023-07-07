Британский боксер Энтони Джошуа надеется вернуться на Олимп супертяжелого дивизиона. За последние четыре месяца экс-чемпион мира проведет свой второй поединок.

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Встреча старых знакомых

В четверг, 6 июля, состоялось официальное оглашение следующего поединка Джошуа. Соперником бывшего чемпиона мира станет Диллиан Уайт по прозвищу "Похититель трупов". Поединок двух топ-боксеров состоится в Лондоне 12 августа.

Это будет вторая встреча соперников. В 2015 году Энтони Джошуа нанес первое поражение Уайту на профи-ринге и забрал титул чемпиона Великобритании. Тогда Эй-Джей хватило 7 раундов, чтобы отправить "Похитителя трупов" на настил ринга.

Титулованные соперники

Отметим, что Энтони Джошуа следует срочно исправлять статистику поединков. В 6 последних боях олимпийский чемпион-2012 потерпел три поражения, в том числе два от Александра Усика.

После фиаско в противостоянии с украинцем, когда Эй Джей потерял пояса WBA, WBO и IBF, Энтони вернулся на ринг в апреле 2023 года. В 12-раундовом поединке Джошуа благодаря единодушному решению судей одолел американца Джермейна Франклина. Всего 33-летний Джошуа на профи-ринге одержал 25 побед (22 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

На два года старший Вайт провел 32 поединка, в которых одержал 29 побед (19 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Также участвовал в смешанных единоборствах и в течение 5 лет занимал первую строчку в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании.