Беринчик будет драться в андеркарте боя Фьюри – Чисора

Украинский боксер Денис Беринчик готовится к следующему поединку против француза Ивана Менди. Уже известна дата и место сражения.

Еще в сентябре Беринчик подтвердил информацию, что он проведет сражение против обладателя титула EBU Ивана Менди. Тогда же он указал, что сам бой состоится 26 ноября в Лондоне. Но планы несколько изменились.

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20 октября боксер Тайсон Фьюри объявил, что свой следующий поединок он проведет против Дерека Чисора. Это сражение состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". И именно в андеркарте этого боя Беринчик проведет свой поединок против Мэнди. Эту информацию сообщил инсайдер Рейнальд Трансард, а Беринчик совершил репост.

Свой предыдущий бой Беринчик провел в декабре 2021 года, когда победил россиянина Ису Чаниева и защитил чемпионский пояс WBO International.

Его соперник в последний раз выходил на ринг в апреле 2022 года. Тогда Менди завоевал вакантный пояс EBU, перебоксировав итальянца Джанлуку Челью.