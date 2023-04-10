Гонорар от боя с Менди отдал на ВСУ: Беринчик о помощи украинским военным

Украинский боксер Денис Беринчик даже после возобновления карьеры продолжает заниматься волонтерской деятельностью. Все свои средства спортсмен отдает ради победы Украины.

В декабре прошлого года Денис Беринчик триумфально вернулся на боксерский ринг, выиграв бой у чемпиона Европы по версии EBU Ивана Менди. Боксер-патриот возобновил свою спортивную карьеру, но не забыл своих собратьев на передовой.

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Беринчик: Сейчас воюю деньгами

Чемпион EBU и WBO International продолжает помогать украинским военным, покупая необходимое оборудование. Именно защитники Украины уговорили Беринчика вернуться в бокс.

"В начале войны страна была в опасности, каждый бросил свои дела и пошел в армию, стал помогать, заниматься волонтерством.

Там, где идут боевые действия, ребята мне говорили, что я нужен им в ринге: "Беринчик, ты уже неплохо гасил россиян, теперь наша очередь, так что поезжай".

Потом уже выстроилась логистика, поэтому сейчас я воюю уже деньгами: генераторы, мавики, помощь погибшим, кому-то на ремонт что-то, кого-то индивидуально знаю", – сказал Беринчик.

Беринчик: Хотел купить имение, но отдал деньги ради победы

На деньги, которые Беринчик заработал во время чемпионского боя с Менди, он купил разнообразное военное снаряжение.

"Так и было, почти весь гонорар от боя с Менди я отдал на ВСУ. И до боя я все отдал на войну.

Хотел купить себе какое-то имение, но отдал все деньги ради победы. Есть бригады, которые я поддерживаю. Сейчас я езжу на передовую как волонтер", – рассказал Беринчик.

Отметим, что Денис Беринчик должен был провести бой в андеркарте мегафайта Усик – Фьюри. Однако из-за срыва поединка пока неизвестно, где и с кем украинец встретится на ринге. Одним из вероятных соперников Дениса является мексиканец Исаак Круз – обладатель поясов WBC Silver и WBO Inter-Continental в легком весе.