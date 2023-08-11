Выполнил все необходимые условия: Беринчик рассчитывает провести бой за чемпионский титул

Денис Беринчик имеет все шансы сойтись в дуэли за трофей чемпиона мира. Такое развитие событий – главный план украинского боксера.

Промоутер Александр Красюк рассказал о перспективах Беринчика провести титульный бой. Многое зависит от другого украинского боксера.

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Александр Красюк отметил, что в линии WBO выше Беринчика стоят Василий Ломаченко и Шакур Стивенсон, а если они будут боксировать между собой, Денис по праву может претендовать на полноценный пояс WBO, возможно, даже в следующем поединке. Но вот промоутер не уверен в таком развитии событий, поэтому подчеркнул, что его правильность – это вопрос времени. Также Красюк отметил, что до конца такая дуэль вряд ли состоится до конца года, поскольку боксер не хочет забегать вперед, а настраивается полностью на свое ближайшее сражение, которое состоится в андеркарде боя Усик – Дюбуа.

Промоутер все же убеждает, что, несмотря на недальновидность Дениса, у него все же есть глобальный план – боксировать за чемпиона мира, потому что украинец уже перевыполнил все необходимые предпосылки для того, чтобы провести титульную встречу. Также Александр отметил, что Беринчик может даже встретиться со Стивенсоном, о чем Боб Арум (американский промоутер) сообщал перед поединком Дениса в андеркарде Фьюри.

Президент WBO признал этот факт еще два года назад на конгрессе. Но из-за стагнации, из-за Ломаченко собственно, потому что он никогда не захочет сразиться с Беринчиком, они это неоднократно объявляли. Такой поединок был невозможен. Поэтому, если Стивенсон с Ломаченко сразятся за WBC, то конечно, что Беринчик будет иметь приоритет на WBO. Но необязательно, если Василий будет драться не с Шакуром, то так же Денис приоритетом должен сразиться за WBO со Стивенсоном,

– сказал Красюк.

. Свой следующий поединок Денис Беринчик проведет в андеркарде боя Александр Усик – Дэниел Дюуба. Украинский боксер встретится со шведским бойцом Энтони Игитой (27-3-1, 10 КО), а сам поединок пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Напомним, что WBC санкционирует бой Василий Ломаченко – Шакур Стивенсон, поскольку пояс в легком весе стал вакантным. Но вот у украинского боксера есть возможность отказаться от поединка, который является первым номером в рейтинге и даже не опустился ниже после поражения Дэвина Хейни. На такую ситуацию также жаловался Александр Красюк, назвав это "политической историей".