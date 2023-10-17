На Ломаченко не будут обращать внимание: Беринчик получит бой за титул чемпиона мира

Украинский боксер Денис Беринчик наконец-то может претендовать на бой за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Но ему еще предстоит дождаться результата боя Дэвина Хейни против Реджиса Прогрейса.

Денис Беринчик владеет титулом WBO International в легком весе. Он завоевал его еще 22 декабря 2018 года. И после этого уже восемь раз смог его защитить. Последний раз – в андеркарте боя Усик – Дюбуа 26 августа 2023 года. Там ему противостоял боксер из Швеции Энтони Игит, с которым он до этого встречался на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Беринчик победил единогласным решением судей. И защити свой чемпионский титул. Так что вполне может претендовать на бой за титул полноценного чемпиона WBO.

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Именно этим сейчас и занимается промоутер Беринчика Александр Красюк. Он отправился на Конвенцию WBO в Доминиканской Республике, чтобы там договориться о том, чтобы Беринчику дали титул обязательного претендента. Ведь он занимает третье место в рейтинге WBO в легком весе. И довольно долго успешно защищает свой пояс WBO International.

Однако в этом случае все зависит не только от самого Беринчика. Титулом WBO в легком весе владеет Дэвин Хейни. Его он отобрал у Джорджа Камбососа. И даже потом защити в бою против Василия Ломаченко. Однако после этого Хейни решил подняться в весовой категории. И уже 9 декабря проведет бой против Реджиса Прогрейса за титул WBC в первом полусреднем весе.

"Девин Хейни поднялся, но не освободил свои титулы. После того, как он подерется с Прогрейсом в декабре, ему, вероятно, будет предоставлен определенный период времени, чтобы определить, что он будет делать дальше. Президент WBO "Пако" Валкарсель рекомендует нам подождать эти пару месяцев, пока это сражение состоится, а потом, с Божьей помощью, мы номинируем Беринчика на титул чемпиона мира", – рассказал Александр Красюк.

Стоит отметить, что если Беринчик получит титульный бой, то он обойдет Ломаченко. При этом Беринчик на третьем месте в рейтинге WBO, а Ломаченко – на втором. На первом месте Шакур Стивенсон, а лидер рейтинга и чемпион Девин Хейни.

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Если Хейни таки оставит чемпионские пояса вакантными, то Беричник может провести бой против Анхель Фиерро, который является чемпионом WBO NABO и занимает пятое место в рейтинге. Или против Исаака Круза. Тот на четвёртом месте в рейтинге и владеет титулом WBO Latino. Но у него впереди вероятный бой против Джервонты Дэвиса. Только если это сражение точно не состоится, то Беринчик может выйти на ринг против него.