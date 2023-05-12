Денис Берінчик відмовився від захисту титулу EBU. Італьський претендент на титул в очікуванні свого опонента.

Варте уваги Випиває кілька пляшок пива та загоряє: Ф'юрі "наполегливо" готується до наступного поєдинку

Без причин, та з наслідками

Чемпіон Європи EBU та International WBO у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) відмовився від захисту поясу EBU. Український боксер мав провести бій з італьський 46-річним претендентом на титул Еміліано Марсілі (42-0-1, 16 КО) 24-го червня, проте Берінчик вирішив внести радикальні правки в плани на поєдинок. Денис зробив титул вакантним. Тепер Еміліано Марсілі знаходиться в режимі очікування свого опонента, який побореться з ним за пасок EBU.

В своєму останньому бою українець переміг володаря тепер вакантного титулу француза Івана Менді у об’єднавчому бою. Після свого тріумфу Берінчик підписав контракт із промоутерською компанією Френка Воррена. За словами самого англійського менеджера, він оцінив бій Берінчика з Менді та анонсував можливий вихід українського боксера на двобій за титул чемпіона світу вже у 2023-му році.

Нагадаємо, що свій наступний бій Берінчик мав провести 27-го травня. Поєдинок повинен був пройти в андеркарді шоу Лопез – Конлан за пояс IBF у напівлегкій вазі у Белфасті, Північна Ірландія. Та от згодом тренер українця Єгор Голуб повідомив, що наступний поєдинок українського боксера передатований на літо.