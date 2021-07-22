Беринчик хочет украсть соперника Лопеса и получить титул IBF
Источник:XSPORT
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик стремится стать чемпионом мира. Серебряный призер Олимпийских игр-2012 нашел соперника для титульного поединка.
Беринчик хочет стать чемпионом мира
33-летний Беринчик не прочь встретиться с австралийским боксером Джорджем Камбососом-младшим.
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Сейчас я третий в рейтинге WBO, шестой – в IBF. Слышал, что Лопес отказывается от пояса IBF. С удовольствием подрался бы с Камбососом за титул,
– сказал Денис.
- По предварительной информации, обладатель титула IBF Теофимо Лопес может отказаться от поединка с Камбососом. Существует вероятность, что титул станет вакантным.
- Впрочем, кто будет биться за титул – будет определять IBF. Там могут организовать турнир или же сразу объявить титульный бой.
- Что касается Лопеса, то эксперты прогнозируют, что американец до конца 2021 года проведет второй бой против Василия Ломаченко.
Предыдущий бой Беринчика состоялся 21 марта. Украинский боксер за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
Следующий поединок Денис проведет в Лиге кулачных боев против Артема Лобова. Бой состоится уже 24 июля.