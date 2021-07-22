Беринчик хочет украсть соперника Лопеса и получить титул IBF

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик стремится стать чемпионом мира. Серебряный призер Олимпийских игр-2012 нашел соперника для титульного поединка.

Беринчик хочет стать чемпионом мира

33-летний Беринчик не прочь встретиться с австралийским боксером Джорджем Камбососом-младшим.

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Сейчас я третий в рейтинге WBO, шестой – в IBF. Слышал, что Лопес отказывается от пояса IBF. С удовольствием подрался бы с Камбососом за титул,

– сказал Денис.

По предварительной информации, обладатель титула IBF Теофимо Лопес может отказаться от поединка с Камбососом. Существует вероятность, что титул станет вакантным.

Впрочем, кто будет биться за титул – будет определять IBF. Там могут организовать турнир или же сразу объявить титульный бой.

Что касается Лопеса, то эксперты прогнозируют, что американец до конца 2021 года проведет второй бой против Василия Ломаченко.

Предыдущий бой Беринчика состоялся 21 марта. Украинский боксер за 3 раунда победил Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.

Следующий поединок Денис проведет в Лиге кулачных боев против Артема Лобова. Бой состоится уже 24 июля.