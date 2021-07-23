Невизнаний чемпіон

Берінчик входить у склад золотого покоління українських боксерів, які підкорили Олімпійські ігри-2012 у Лондоні. Василь Ломаченко та Олександр Усик надзвичайно успішно розвинули свої кар’єри, вигравши майже все, що є. Навіть Олександр Гвоздик зумів стати чемпіоном світу. На жаль, у Берінчика не складається.

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Денис нещодавно вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Але українцю цього мало. Берінчик хоче справжніх титулів, справжніх суперників, справжнього гонорару.

По-спортивному Берінчик вже готовий продукт, але ніяк не може продати себе. Епатажного українця не знають ні у США, ні у Німеччині, ні у Великій Британії. Звідки взятися гучним суперникам?

Денис відверто незадоволений співпрацею з промоутерською компанією K2 Promotions. Окрім відсутності великих боїв, українця не влаштовує гонорар. Стан Дениса яскраво характеризує його "демарш". Берінчик кинув виклик Артему Лобову провести бій на голих кулаках.

Лобов без будь-яких зволікань прийняв виклик. Бій Берінчик – Лобов відбудеться вже 24 липня у Києві у рамках шоу Makhach FC.

Що таке кулачні бої

На відміну від боксу, у кулачних боях замість рингу бійці опиняються в імпровізованому колі. Довкола нього мішки з тирсою. Якщо в боксі спортсмени використовують шорти, то в кулачних поєдинках – штани.

Антураж таких боїв нагадує "стрілу" кінця 90-х або ж якийсь бойовик.



Фото Mahatch

У кулачних поєдинках немає ніяких рукавичок. Бійці використовують тільки тейпіровку, щоб завдати максимальної шкоди супернику.

Також тут значно менше раундів і вони коротші. Основні події переважно проходять у форматі 3 раунди по 2 хвилини. І це не дивно, адже кулачні бої більш інтенсивні.

Якщо у боксі заборонено тримати суперника й бити його, то в кулачних боях – це запорука успіху. Саме цим аспектом Лобов погрожував Берінчику. Як і в боксу тут заборонено бити ногами або ліктями, проводити задушливі або больові прийоми.

Нокдауни і нокаути, як і в боксі.

Що Берінчик виграє, а що – програє

Окрім версії, що Берінчик просто зневірився у своїх шансах у боксі, існує ймовірність, що Денис шукає нову аудиторію. Про те, що Берінчик пішов заради хайпу, навіть заявив його промоутер Олександр Красюк.

Берінчик вже брав участь у "Танцях із зірками", але там не здобув велику аудиторію, яка б слідувала за ним у боксі. Тепер же Денис у кровавому місиві може здобути нових прихильників. Інше питання, як їх направити у бокс?

Існує ймовірність, що Берінчик та його промоутер Олександр Красюк продумали цей план. Однак публічно Красюк відхрещується від кулачних боїв та, м'яко кажучи, незадоволений діями Дениса.



Денис Берінчик / Фото K2

З іншого боку, проти Берінчика може говорити контракт з K2 Promotions. Вкрай мало шансів, що ним передбачаються відповідні бої. Тому без згоди Красюка на кулачні бої, мабуть, не обійшлося.

Отже, Берінчик може здобути нову аудиторію та почати будувати кар’єру в новому шоу. Окрім того, як говорить Лобов та ліга Mahatch FC, Денис заробить свій найбільший гонорар. Але Денис може багато втратити.

Наразі всі титули в легкій вазі, де виступає Денис, зосереджені в руках Теофімо Лопеса. Американець не поспішає битися з Джорджем Камбососом і може втратити титул IBF.

Окрім того, Лопес може все кинути і перейти в іншу вагу. У Берінчика можуть бути чудові шанси стати претендентом на один з титулів, наприклад, WBO.

Гіпотетично бій з Лобовим може призупинити кар’єру Дениса мінімум на рік. Про це заявив співзасновник Mahatch FC Андрій Лімонтов. Це станеться, якщо Денис травмується. Цю тезу підтримує і Красюк. За його словами, Берінчик вийде у ринг у 2021 році, якщо не травмується.

Друг Конора: хто такий Лобов

Лобов – уродженець Нижнього Новгорода, що в Росії. У 14 років росіянин переїхав з родиною в Аргентину, після чого в Ірландію. Боями Лобов почав займатися у 21 рік.

Артем з 2010 року виступав у ММА. Його кар’єра в UFC тривала три роки – з 2015 до 2018. Лобова вважають міцним середняком змішаних єдиноборств.

У Лобова не склалася кар'єра в UFC, де він провів 6 боїв і виграв тільки 2. Ще чотири поєдинки Артем програв. Загалом у MMA Лобов провів 29 боїв (13 перемог, 15 поразок та 1 нічия).

Найбільше Лобов відомий тим, що тепло товаришує з ірландцем Конором МакГрегором і має статус його основного спаринг-партнера.

Окрім того, Лобов відомий тим, що отримав ляпас від Хабіба Нурмагомедова.

Після закінчення контракту з UFC Артем подався у кулачні бої. У 2019 році Лобов провів три бої. У кровавому поєдинку росіянин побив Джейсона Найта, але в реванші побував у нокауті. Також Артем вирвав перемогу в ексчемпіона світу з боксу у двох дивізіонах Пола Маліньяджі.

Бийся з розумом, інакше… Прогноз

Берінчик та Лобов абсолютно різні за стилем бійці. У першу чергу Лобов більший за українця. Денис міг набрати вагу спеціально до поєдинку, але це негативно вплине на його швидкість та маневреність. Мабуть, краще компенсувати антропометричний дефіцит завдяки роботі ніг.

На стороні росіянина досвід. Він вже провів декілька поєдинків у кулачних боях, і знає як це битися із закривавленим обличчям і, як правильно завдавати удари, щоб не зазнати травми.

У кулачних боях іноді важливіше зберегти свої руки, аніж завдати болючого удару по супернику. Удар може завершитися не нокдауном, а важкою травмою. Тому Берінчику потрібно працювати з холодним розумом. Інакше про бокс доведеться забути…

Втім, Берінчик переконує, що також провів не один бій на кулаках ще до боксу. Що ж – перевіримо!

У Берінчика очевидно краща робота ніг, вміння битися на ближній дистанції та розривати її, викидати комбінації. Це все арсенал боксера. Натомість не відомо, як Денис працює у клінчі. У кулачних боях потрібно тримати суперника та гамселити його щосили. Лобов точно знає, як це робити. А Берінчик?

Денису важливо відразу продемонструвати, хто господар та нав'язати свій стиль. На папері українець очевидний фаворит і з точки зору техніки має знищити Лобова.

У букмекерській компанії Favbet пропонують коефіцієнт 1,47 на те, що Денис виграє бій. Дострокова перемога українця оцінена коефіцієнтом 2,90. Шанси Дениса виграти за очками – коефіцієнт 2,15.

Щодо Лобова, то на його звитягу букмекери пропонують коефіцієнт 2,70. У Favbet дають коефіцієнт 4 на те, що Лобова виграє достроково і 7 – на перемогу по очках.

Букмекери схиляються до того, що бій пройде всі 5 раундів – коефіцієнт 1,62. Якщо ж це не відбудеться – коефіцієнт 2,20.

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