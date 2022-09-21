В 2020 году между Месси и Барселоной начались переговоры о продлении контракта. Он ведь заканчивался в 2021 году. Месси выдвинул ряд требований к руководству клуба. Значительно часть из них – насчет денег.

Напомним 555 миллионов евро: сколько Месси заработал в Барселоне за четыре года.

Месси потребовал контракт на три года – до 2023 года с возможностью одностороннего продления. И хотел, чтобы клуб заплатил ему бонус за подписание соглашения – 10 миллионов евро. Эту сумму ему должны были выплатить 30 июня 2023 года.

Еще одно требование – компенсация той суммы, которую он недополучил из-за снижения зарплаты, введенной во время пандемии. При этом ему должны были вернуть на 3% больше, чем он недополучил.

Кроме того, если бы в Испании поднялись налоги, эти дополнительные расходы должен понести клуб, а не игрок.

Еще из интересных требований было то, что Месси требовал прописать в контракте сумму отступных – клаусула должна составлять символические 10 тысяч евро. Это сумма, которую должен заплатить другой клуб Барселоне, если захочет подписать Месси. После согласования ее оплатить, покупатель может начать переговоры с футболистом по личному контракту. И Барселона не могла бы помешать этим переговорам. Например, в 2020 году испанские СМИ сообщали, что клаусула в контракте Месси составляет 700 миллионов евро.

Среди других требований было предоставление вип-ложи на стадионе "Камп Ноу" для его семьи и семьи Луиса Суареса. А также частный самолет для полета его семьи на Рождество в Аргентину.

Также клуб должен был заплатить все предусмотренные комиссионные Родриго Месси, брату футболиста.

Кончилось все тем, что стороны так и не смогли подписать новое соглашение. Летом 2021 года контракт Месси с Барселоной истек. Клуб и футболист хотели подписать новый контракт, но руководство чемпионата Испании не дало добро из-за финансовых проблем "сине-гранатовых". После этого Месси стал игроком французского ПСЖ.