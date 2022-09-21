У 2020 році між Мессі та Барселоною розпочалися перемовини про продовження контракту. Адже він закінчувався у 2021 році. Тож Мессі висунув ряд вимог до керівництва клубу. Значно частина з них – щодо грошей.

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Мессі вимагав контракт на три роки – до 2023 року з можливістю одностороннього продовження. І хотів, щоб клуб заплатив йому бонус за підписання угоди – 10 мільйонів євро. Цю суму йому мали виплатити 30 червня 2023 року.

Ще одна вимога – компенсація тієї суми, яку він недоотримав через зниження зарплати, яку запровадили під час пандемії. При цьому йому мали повернути на 3% більше, аніж він недоотримав.

Окрім того, якби в Іспанії піднялися з податки, ці додаткові видатки мав би понести клуб, а не гравець.

Ще з цікавих вимог було те, що Мессі вимагав прописати в контракті суму відступних – клаусула мала б становити символічні 10 тисяч євро. Це та сума, яку має заплатити інший клуб Барселоні, якщо захоче підписати Мессі. Після погодження її оплатити, покупець може розпочати переговори з футболістом щодо особистого контракту. І Барселона не могла б завадити цим переговорам. Для прикладу, у 2020 році іспанські ЗМІ повідомляли, що клаусула в контракті Мессі становить 700 мільйонів євро.

Серед інших вимог було надання віп-ложі на стадіоні "Камп Ноу" для його родини та родини Луїса Суареса. А також приватний літак для польоту його родини на Різдво до Аргентини.

Також клуб мав заплатити усі передбачені комісійні Родріго Мессі, який є братом футболіста.

Закінчилося все тим, що сторони так і не змогли підписати нову угоду. Влітку 2021 року контракт Мессі з Барселоною закінчився. Клуб та футболіст хотіли підписати новий контракт, але керівництво чемпіонату Іспанії забракувало її через фінансові проблеми "синьо-гранатових". Після цього Мессі став гравцем французького ПСЖ.