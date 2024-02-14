"Спасибо за каждый день с тобой": как звезды спорта поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина

День святого Валентина отмечают 14 февраля не только в Украине, но и по всему миру. Даже в условиях войны украинские спортсмены не забывают тепло поздравить своих любимых с романтическим праздником.

С самого утра 14 февраля звезды украинского спорта поздравляют своих половинок и признаются им в любви через свои соцсети. 24 Канал собрал самые романтические поздравления с этим трогательным праздником.

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Марина Бех-Романчук

Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук посвятила этому празднику специальное видео. Романтический ролик составлен из моментов жизни с ее любимым и не менее звездным пловцом Михаилом Романчуком. Чего только стоит их поддержка друг друга на соревнованиях.

Спасибо за каждый день с тобой. Люблю,

– написала легкоатлетка.

Романтическое видео влюбленных Михаила Романчука и Марины Бех-Романчук

Семья Андрея Лунина

Жена Андрея Лунина поздравила мужа в своих соцсетях и еще раз призналась любимому в своих чувствах к нему.

Отметим, что за день до Дня Валентин Лунин провел отличный матч на ноль против Лейпцига в Лиге чемпионов. Поэтому получил похвалу не только от своей любимой, но и от тренера, одноклубников, болельщиков и даже УЕФА.

Я очень сильно тебя люблю,

– написала Анастасия.

Лунин распространил фотографию себе в сторис, добавив "Люблю" и смайлик красного сердца.



День святого Валентина в семье Лунина / Фото из инстаграмма жены

Екатерина Климюк

Украинская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 400 метров, Екатерина Климюк выложила несколько милых фото с мужем, который уже порадовал свою талантливую возлюбленную красивыми цветами.

Спасибо, что ты моя любовь,

– добавила легкоатлетка.



Семья Екатерины Климюк / Фото из инстаграмма спортсменки

Андрей Шевченко

Недавно избранный новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко нежно обратился к своей жене Кристен Пазик.

День Святого Валентина. Я тебя так люблю,

– написал Шевченко.

На что под заметкой ответила вторая половинка Шевы: "Я тебя люблю".



Семья Андрея Шевченко / Фото из инстаграмма президента УАФ

Марта Костюк и Влада Зинченко

Также свои вторые половинки в соцсетях поздравили теннисистка Марта Костюк, которая недавно вышла замуж, и Влада Зинченко (Седан).



Марта Костюк поздравила мужа с Днем Валентина / Скриншот из инстаграмма теннисистки



Влада Седан поздравила Александра с Днем Валентина / Скриншот из инстаграмма