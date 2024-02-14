С самого утра 14 февраля звезды украинского спорта поздравляют своих половинок и признаются им в любви через свои соцсети. 24 Канал собрал самые романтические поздравления с этим трогательным праздником.
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Марина Бех-Романчук
Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук посвятила этому празднику специальное видео. Романтический ролик составлен из моментов жизни с ее любимым и не менее звездным пловцом Михаилом Романчуком. Чего только стоит их поддержка друг друга на соревнованиях.
Спасибо за каждый день с тобой. Люблю,
– написала легкоатлетка.
Романтическое видео влюбленных Михаила Романчука и Марины Бех-Романчук
Семья Андрея Лунина
Жена Андрея Лунина поздравила мужа в своих соцсетях и еще раз призналась любимому в своих чувствах к нему.
Отметим, что за день до Дня Валентин Лунин провел отличный матч на ноль против Лейпцига в Лиге чемпионов. Поэтому получил похвалу не только от своей любимой, но и от тренера, одноклубников, болельщиков и даже УЕФА.
Я очень сильно тебя люблю,
– написала Анастасия.
Лунин распространил фотографию себе в сторис, добавив "Люблю" и смайлик красного сердца.
День святого Валентина в семье Лунина / Фото из инстаграмма жены
Екатерина Климюк
Украинская легкоатлетка, которая специализируется в беге на 400 метров, Екатерина Климюк выложила несколько милых фото с мужем, который уже порадовал свою талантливую возлюбленную красивыми цветами.
Спасибо, что ты моя любовь,
– добавила легкоатлетка.
Семья Екатерины Климюк / Фото из инстаграмма спортсменки
Андрей Шевченко
Недавно избранный новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко нежно обратился к своей жене Кристен Пазик.
День Святого Валентина. Я тебя так люблю,
– написал Шевченко.
На что под заметкой ответила вторая половинка Шевы: "Я тебя люблю".
Семья Андрея Шевченко / Фото из инстаграмма президента УАФ
Марта Костюк и Влада Зинченко
Также свои вторые половинки в соцсетях поздравили теннисистка Марта Костюк, которая недавно вышла замуж, и Влада Зинченко (Седан).
Марта Костюк поздравила мужа с Днем Валентина / Скриншот из инстаграмма теннисистки
Влада Седан поздравила Александра с Днем Валентина / Скриншот из инстаграмма