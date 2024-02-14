Із самого ранку 14 лютого зірки українського спорту вітають своїх половинок та зізнаються їм у коханні через свої соцмережі. 24 Канал зібрав найромантичніші привітання із цим зворушливим святом.

Цікаво День святого Валентина: історія свята та цікаві традиції у різних країнах світу

Марина Бех-Романчук

Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук присвятила цьому святу спеціальне відео. Романтичний ролик складений із моментів життя із її коханим тане менш зірковим плавцем Михайлом Романчуком. Чого тільки вартує їх підтримка одне одного на змаганнях.

Дякую за кожен день з тобою. Кохаю,

– написала легкоатлетка.

Романтичне відео закоханих Михайла Романчука та Марини Бех-Романчук

Сім'я Андрія Луніна

Дружина Андрія Луніна привітала чоловіка у своїх соцмережах та ще раз зізналась коханому у своїх почуттях до нього.

Відзначимо, що за день до Дня Валентин Лунін провів відмінний матч на нуль проти Лейпцига у Лізі чемпіонів. Тому отримав похвалу не лише від своєї коханої, а й від тренера, одноклубників, уболівальників та навіть УЄФА.

Я дуже сильно тебе люблю,

– написала Анастасія.

Лунін поширив світлину собі у сторіс, додавши "Люблю" та смайлик червоного серця.



День святого Валентина у сім'ї Луніна / Фото з інстаграму дружини

Катерина Климюк

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 400 метрів, Катерина Климюк виклала декілька милих фото із чоловіком, який вже потішив свою талановиту кохану красивими квітами.

Дякую, що ти моє кохання,

– додала легкоатлетка.



Сім'я Катерини Климюк / Фото з інстаграму спорстменки

Андрій Шевченко

Нещодавно обраний новий президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко ніжно звернувся до своєї дружини Крістен Пазік.

День Святого Валентина. Я тебе так кохаю,

– написав Шевченко.

На що під дописом відповіла друга половинка Шеви: "Я тебе люблю".



Родина Андрія Шевченка / Фото з інстаграму президента УАФ

Марта Костюк та Влада Зінченко

Також свої другі половинки у соцмережах привітали тенісистка Марта Костюк, яка нещодавно одружилась, та Влада Зінченко (Седан).



Марта Костюк привітала чоловіка з Днем Валентина / Скриншот із інстаграму тенісистки



Влада Седан привітала Олександра з Днем Валентина / Скриншот із інстаграму