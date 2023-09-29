УЕФА поздравил Коноплянку с днем рождения, вспомнив фантастический гол в ворота Аякса

29 сентября вингеру румынского клуба ЧФР Клуж Евгению Коноплянке исполнилось 34 года. С праздником звезду украинского футбола поздравили в УЕФА.

Предпоследний день сентября подарил Украине кроме Андрея Шевченко еще и харизматичного Евгения Коноплянку. Любимцу болельщиков исполнилось 34 года.

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В УЕФА решили поздравить Коноплянку с днем рождения одним из его памятных голов. На официальной странице организации в Твиттере опубликовали фирменный гол Евгения в ворота нидерландского Аякса. Этот матч прошел в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Тогда по сумме двух поединков (1:0, 1:2) подопечные Мирона Маркевича одолели нидерландцев, а затем дошли до финала турнира.

Смотрите гол Коноплянки в ворота Аякса

Достижения Коноплянки