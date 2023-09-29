Предпоследний день сентября подарил Украине кроме Андрея Шевченко еще и харизматичного Евгения Коноплянку. Любимцу болельщиков исполнилось 34 года.
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В УЕФА решили поздравить Коноплянку с днем рождения одним из его памятных голов. На официальной странице организации в Твиттере опубликовали фирменный гол Евгения в ворота нидерландского Аякса. Этот матч прошел в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Тогда по сумме двух поединков (1:0, 1:2) подопечные Мирона Маркевича одолели нидерландцев, а затем дошли до финала турнира.
Смотрите гол Коноплянки в ворота Аякса
Достижения Коноплянки
- Напомним, что Евгений Коноплянка большую часть карьеры провел в Днепре. Вместе с днепрянами он был серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом Лиги Европы.
- Лигу Европы Евгений выиграл, когда уже играл за испанскую Севилью. С немецким Шальке-04 завоевал "серебро" Бундеслиги.
- Чемпионом Украины Коно стал вместе с "горняками" в сезоне 2019/20.
- В составе сборной Украины Евгений принимал участие в двух чемпионатах Европы (2012, 2016). В общей сложности за "сине-желтых" Коноплянка сыграл 87 матчей, в которых забил 21 гол.
- В прошлом сезоне украинский вингер защищал цвета польской Краковии. Сейчас Коноплянка выступает в составе румынского клуба ЧФР Клуж.