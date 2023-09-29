Передостанній день вересня подарував Україні окрім Андрія Шевченка ще й харизматичного Євгена Коноплянку. Улюбленцеві уболівальників виповнилося 34 роки.
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В УЄФА вирішили привітати Коноплянку з днем народження одним з його пам'ятних голів. На офіційній сторінці організації у Твіттері опублікували фірмовий гол Євгена у ворота нідерландського Аяксу. Цей матч відбувся в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді за сумою двох поєдинків (1:0, 1:2) підопічні Мирона Маркевича здолали нідерландців, а згодом дійшли до фіналу турніру.
Дивіться гол Коноплянки у ворота Аякса
Досягнення Коноплянки
- Нагадаємо, що Євген Коноплянка більшу частину кар'єри провів у Дніпрі. Разом з дніпрянами він був срібним та бронзовим призером чемпіонату України та фіналістом Ліги Європи.
- Лігу Європи Євген виграв, коли вже грав за іспанську Севілью. З німецьким Шальке-04 здобув "срібло" Бундесліги.
- Чемпіоном України Коно став разом з "гірниками" у сезоні 2019/20.
- У складі збірної України Євген брав участь у двох чемпіонатах Європи (2012, 2016). Загалом за "синьо-жовтих" Коноплянка зіграв 87 матчів, у яких забив 21 гол.
- У минулому сезоні український вінгер захищав кольори польської Краковії. Наразі Коноплянка виступає в складі румунського клубу ЧФР Клуж.