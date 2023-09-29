Передостанній день вересня подарував Україні окрім Андрія Шевченка ще й харизматичного Євгена Коноплянку. Улюбленцеві уболівальників виповнилося 34 роки.

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В УЄФА вирішили привітати Коноплянку з днем народження одним з його пам'ятних голів. На офіційній сторінці організації у Твіттері опублікували фірмовий гол Євгена у ворота нідерландського Аяксу. Цей матч відбувся в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді за сумою двох поєдинків (1:0, 1:2) підопічні Мирона Маркевича здолали нідерландців, а згодом дійшли до фіналу турніру.

Дивіться гол Коноплянки у ворота Аякса

Досягнення Коноплянки