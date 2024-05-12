Звезды украинского фото опубликовали фотографии и видео со своими мамами в социальных сетях. Как именно наши спортсмены поздравляли своих родных, читайте на 24 Канал.

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Поздравления с Днем матери от звезд спорта

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 2022 году сама стала мамой. У одной из лучших теннисисток мира родилась дочь Скай. Поэтому молодая мама опубликовала милые фото со своей дочкой.

Не забыла Элина и свою маму. Звездная спортсменка запостила фото из детства и настоящего. А также счастливые моменты, когда сама стала мамой.

Свитолина трогательно поздравила маму / фото из инстаграма теннисистки

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан ко Дню матери публиковала щемящее видео записанное в начале войны. Тогда родители спортсменки отказались покидать Украину. Родные Харлан не выехали из Николаева, который ежедневно обстреливали российские преступники.

"Граница. Мы понимаем, что через 5 минут мы разъедемся. Родители останутся в Украине, мы поедем дальше. Наша мама отказалась ехать с нами. "Я не оставлю папу и наших родителей здесь, одних", – говорила так.

Я предложила на последок сделать фото, на котором мы улыбаемся. Мама пыталась, но не сдержала слезы. Сильная и смелая – вот какая наша мама. А еще очень красивая. хотя всегда очень смущается комплиментами. На что я говорю, что без хороших родителей, мы бы не получились такими красивыми. С Днем Матери, мамочек! Люблю", – написала Харлан.

Видео Ольги Харлан ко Дню матери

Чемпион мира по боксу Александр Усик поздравил свою маму с Днем матери. В сториз он запостил совместное фото со словами: "я люблю тебя, мама".

Усик поздравил маму с праздником / инстаграм боксера

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поздравила свою маму подарком и нежными словами.

Поздравление Дарьи Билодид / инстаграм спортсменки

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко в сторис опубликовала памятные фото вместе с мамой и написала трогательное поздравление.

Мамуль, спасибо за твою энергию и драйв! С тобой и огонь и в воду! Спасибо папе, что выбрал именно тебя,

– написала Левченко.

Юлия Левченко вместе со своей мамой / фото из инстаграма легкоатлетки