Дементьев принес Украине еще одно "серебро" Паралимпиады: это его вторая медаль в Токио

Егор Дементьев принес Украине второе "серебро" на Паралимпиаде в последний летний день. Украинец стал вторым в раздельной шоссейной гонке.

Вторая медаль украинца в Токио

Егор Дементьев представлял Украину в шоссейной велогонке на 32 километра с раздельным стартом в классе С5 (спортсмены с незначительными повреждениями). В финале быстрее украинца был только нидерландец Даниэль Абрахам.

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Для украинца эта медаль стала уже второй в Токио. До этого Егор получил "бронзу" на дистанции 4 тысячи метров на велотреке в классе С5.

В активе Дементьева теперь шесть паралимпийских наград в карьере. В Лондоне-2012 и Рио-2016 украинец получил аж четыре золотые медали.

Украина с 56 медалями занимает 7 место в общем медальном зачете (12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых).