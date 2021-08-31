Дементьев принес Украине еще одно "серебро" Паралимпиады: это его вторая медаль в Токио
31 августа 2021 , 10:01Читати новину українською
Источник:24 канал
Егор Дементьев принес Украине второе "серебро" на Паралимпиаде в последний летний день. Украинец стал вторым в раздельной шоссейной гонке.
Вторая медаль украинца в Токио
Егор Дементьев представлял Украину в шоссейной велогонке на 32 километра с раздельным стартом в классе С5 (спортсмены с незначительными повреждениями). В финале быстрее украинца был только нидерландец Даниэль Абрахам.
Вот так Украинка Ботурчук взяла "серебро" на Паралимпиаде в беге на 400 метров
Австралиец Алистер Донохью замкнул тройку призеров.
- Для украинца эта медаль стала уже второй в Токио. До этого Егор получил "бронзу" на дистанции 4 тысячи метров на велотреке в классе С5.
- В активе Дементьева теперь шесть паралимпийских наград в карьере. В Лондоне-2012 и Рио-2016 украинец получил аж четыре золотые медали.