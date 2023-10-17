Штраф и длительная дисквалификация: суровое наказание лудомана из Ювентуса
Источник:Федерация футбола Италии
Федерация футбола Италия приняла окончательный вердикт по скандальному делу с незаконными ставками. Один из фигурантов расследования Николо Фаджоли надолго останется без футбола.
Хавбек Ювентус Николо Фаджоли стал одним из фигурантов дела о незаконных ставках. Футболист сборной Италии принимал участие в азартных играх на нелегальных онлайн-платформах.
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Какое наказание получил Фаджоли
Благодаря тому, что 22-летний хавбек признал свою вину и заключил соглашение со следствием, ему снизили наказание. Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) вынесла вердикт по делу, согласно которому Фаджоли получил дисквалификацию сроком на 12 месяцев и штраф в размере 12 тысяч 500 евро.
Однако реальная дисквалификация продлится 7 месяцев, а еще 5 будут заменены альтернативными процедурами. Николо обязан будет пройти обязательный курс терапии по лечению лудомании.
Также футболист Ювентуса должен принять участие в цикле по меньшей мере 10 общественных встреч в центрах восстановления от азартных игр. Если Фаджоли нарушит соглашение, тогда прокуратура пересмотрит наказание.
Отметим, что хавбеку Ювентуса угрожала дисквалификация до 3 лет и штраф в размере 25 тысяч евро. После столь длительного перерыва футболисту было бы трудно вернуться на свой прежний уровень.
Что известно о Николо Фаджоли
- Николо Фаджоли – воспитанник Пьяченцы и Кремонезе. В 14 лет попал в Академию Ювентуса.
- В сезоне 2020/21 дебютировал в главной команде "Старой Сеньоры". Однако следующий сезон провел в аренде в родном Кремонезе.
- Вернувшись в Ювентус, летом 2022 года постепенно заслужил доверие главного тренера.
- Центральный полузащитник сыграл за Юве 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
- В ноябре 2022 года дебютировал в сборной Италии в товарищеском матче против Албании. Это пока единственный поединок в составе "Скуадры Адзурры".
- Портал Transfermarkt оценивает Николо Фаджоли в 35 миллионов евро.