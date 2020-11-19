Теніс – один з найпрестижніших видів спорту, який не зраджує своїм традиціям з плином часу. Він незмінно залишається одним з найпривабливіших та найбільш культурних змагань у світі, де повага до суперника на першому місці.

Бути тенісистом престижно, як і почесно відвідувати матчі у статусі глядача. Особливої насолоди переглядати тенісу додають ставки. Які бувають види ставок та в чому різниця між чоловічим і жіночим тенісом – читайте у нашому матеріалі.

Що таке теніс

Перш за все слід сказати декілька слів про правила тенісу. На корті можуть змагатися двоє спортсменів або ж четверо. При чому чоловіки не можуть в одичному матчі сходитися з жінками.

Також у тенісі є парні змагання та мікст. Останній передбачає участь двох чоловіків та жінок, однак в команді повинен бути один чоловік та жінка.

Жінкам, щоб виграти матч, потрібно здобути перемогу у двох сетах. Водночас для чоловіків на турнірах серії Гренд Слем (Australian open, Ролан Гаррос, Вімблдон та US Open) потрібно виграти три сети. На всіх інших турнірах – два.

Щоб виграти сет, тенісисту потрібно здобути принаймні 6 геймів і щоб різниця в рахунку була мінімум у два гейми, наприклад 6:4. Якщо після того, як рахунок був 5:5, став 6:5 – партія продовжується на один гейм. Зокрема, якщо гравець A перемагає 6:5 і здобуває наступний гейм, то виграє партію з рахунком 7:5.

Якщо ж рахунок стає рівним 6:6, то на тенісистів чекає тай-брей – так звана тенісна лотерея. Під час тай-брейку рахунок ведеться не на гейми, а розіграші. Зокрема, тенісисту A потрібно виграти 7 розіграшів, і щоб різниця у порівнянні з гравцем B була у два очки. Наприклад, 7:5. Втім, у вирішальних сетах на деяких турнірах тай-брейк ведеться до 10-и.

Види ставок на теніс

Ставки на теніс особливо не відрізняються від інших видів спорту. Гравець букмекерської контори традиційно може поставити на перемогу того чи іншого гравця.

Слід зауважити, що в тенісі не буває нічиєї! Однак передбачені інші цікаві пропозиції.

Розглянемо ключові види ставок на теніс на прикладі букмекерської компанії Marathonbet. До прикладу візьмемо матч підсумкового турніру ATP у Лондоні між Рафаелем Надалем (Іспанія) та Андрієм Рубльовим (Росія).

Ставка на результат

Ця ставка пропонує спрогнозувати, хто з двох тенісистів виявиться переможцем матчу. На перемогу зазвичай пропонується найменша маржа і найвищі ліміти ставок. За статистикою, цей вид ставок користується найбільшою популярністю у гравців.

Зважаючи на статус Надаля, він був фаворитом матчу. Його перемогу букмекери оцінювали коефіцієнтом 1,71. Перемогу Рубльова букмекери оцінювали коефіцієнтом 2,39.

Фора

Ставлячи на фору, гравець намагається вгадати приблизну кількість геймів, яку один тенісист виграє в іншого. Фора в тенісі буває плюсовою та мінусовою. Плюсова дається на аутсайдерів, а мінусова – на фаворитів.

Наприклад, якщо гравець ставить на перемогу одного зі спортсменів з форою -3.5, йому потрібно, щоб він виграв не менше 4 геймів в сумі. Ставлячи на фору +3.5, слід переживати за те, щоб гравець, на якого зроблена ставка, в сумі не програв понад 3 геймів.



Серена Вільямс / Фото GETTY IMAGES

Фора по сетах означає, що відбувається прогноз на переможця пари з урахуванням конкретного плюсового або мінусового гандикапу сетів.

Тотал

Під тоталом розуміється загальна кількість геймів, які набрані обома тенісистами в матчі. Гравець може поставити на те, що їх буде більше або менше пропонованого в лінії кількості.

У тенісі надзвичайно популярні рахунки 6:3 та 6:4. Тобто матч триває близько 20 геймів. Наприклад, у матчі Надаля і Рубльова коефіцієнт на те, що буде зіграно 20 геймів – 3,48.

Букмекерська контора Marathonbet має й інші статистичні пропозиції. Наприклад, ейси (подачі на виліт) або ж подвійні помилки. Наприклад, Рафаель Надаля комфортно почувається на прийомі, тому не часто пропускає ейси. Відтак, ставка, що Рубльов подасть менше 7,5 ейсів з коефіцієнтом 1,90 – хороший вибір.

Натомість вгадувати подвійні помилки набагато складніше. Зазвичай подачу тенісиста можна оцінити безпосередньо під час матчу. Для цього слід звернути увагу на процент попадання першої та другої подачі.

Якщо в тенісиста банально не йде подача, то 2-3 помилки він обов’язково допустить.

Рахунок по сетах. Сет в тенісі – найбільша одиниця рахунку в матчі. Ставка на рахунок за сетами пропонує вгадати підсумковий рахунок по партіях. Наприклад, поставивши на 2:0, гравець прогнозує, що обраний тенісист виграє обидва сети.

У цьому виді ставок гравець може зробити ставку на те, з якою різницею тенісист виграє партію. Наприклад, на перемогу Надаля з різницею у 2,5 гейми коефіцієнт 3,42.

Інші ставки

Разом з тим, Marathonbet дає можливість зробити ставку на кожен сет окремо. Наприклад, якщо Надаль програє першу партію, то ймовірність його звитяги в другому сеті помітно збільшиться, адже Рафаель буде прагнути відігратися. Водночас коефіцієнт на його перемогу зросте, оскільки ближчим до перемоги буде суперник.

Користувачам Marathonbet також пропонують робити ставку на брейк-пойнти. Що це таке? Це одне очко, що відділяє від перемоги в геймі на подачі суперника.

Гравці можуть зробити ставки на кількість брейк-пойнтів у кожному сеті. Окрім того, пропонується спрогнозувати, хто більше зробить брейків, тобто виграє подачу суперника. Наприклад, на те, що Надаля виконає більше брейків – коефіцієнт 1,87. Також є опція спрогнозувати загальну кількість брейків.

Зазначимо, що компанія Marathonbet пропонує нульову маржу на деякі матчі ATP-туру.

Ставки на теніс упродовж гри

Стратегія ставок на теніс під час самого матчу значно відрізнятися від більшості видів спорту. Ця стратегія підходить для досвідчених гравців, які розуміють теніс та можуть швидко реагувати на події на корті.

У лайв-грі важливо враховувати психологічний стан спортсмена та його настрій. Якщо у футболі команда може вистояти здобутий результат, то в тенісі перемога швидко вислизає з рук.

Слід звертати й на те, як розвивається матч. Ранні гейми можуть бути розігрівом для фаворита. Однак андердог може швидко увійти в матч та підхопити кураж. У такому випадку навіть найкращий тенісист навряд чи зможе перехопити ініціативу.

Неабиякий вплив мають ґрунтові корти. Наприклад, Роджер Федерер часто успішно розпочинав матчі проти короля ґрунту Рафаеля Надаля. Успіхом Федерера було те, що корт не встиг висохнути після поливу, внаслідок чого м’яч відскакував низько. Коли ж покриття висихало, Надалю не було рівних.

Водночас обережно у лайві слід ставити на жіночий теніс, який надзвичайно нестабільний.

Аналітика та різницям між чоловічим і жіночим тенісом

Аналітика у тенісі настільки цікава, що іноді може все сплутати. Зокрема, по факту зустрічаються фаворит та андердог. Однак їх шанси можуть вирівнювати різні обставини, які ми розглянемо.

Покриття

Тенісисти змагаються на трьох видах покриття: ґрунт, хард і трава. Змагання на харді відбуваються цілий рік. Найшвидшим покриттям є трава, де розіграші тривають мінімальну кількість часу.

Хард буває швидким та повільним. Наприклад, на Australian open хард швидкий і матчі іноді нагадують трав’яний Вімблдон. Натомість на US Open хардове покриття повільне, відтак розіграші довгі, як на ґрунтовому Ролан Гарросі.

Тому, підходячи до прогнозу матчу, слід звертати увагу на покриття. Простими словами, Роджеру Федереру підходить швидке покриття через стиль його гри. Він зможе перемагати Надаля чи Джоковича, однак не матиме шансів з цими тенісистами на ґрунті. Причина в тому, що на повільному покритті важко закінчити розіграш.

Ґрунт нівелює важливість подачі, коли на траві вона має вирішальне значення. Гравці, що володіють потужною подачею, отримують перевагу на траві.

Рейтинг

Цей аспект має значення під час аналізу, однак не відіграє ключову роль під час прогнозу. Різниця у грі багатьох тенісистів на різних покриттях настільки істотна, що рейтинг в цьому випадку повністю втрачає своє значення.



Еліна Світоліна / Фото GETTY IMAGES

Наприклад, українка Еліна Світоліна упродовж тривалого часу тримається у топ-5 рейтингу WTA. Здавалося, що українка повинна бути фавориткою усіх турнірів Гренд Слем.

Та, на жаль, Еліна ще жодного разу не виходила навіть у фінал, а рейтинг утримує завдяки попереднім результатам на менш престижних турнірах.

Чоловічий чи жіночий теніс

Стратегія ставок на чоловічий та жіночий теніс кардинально відрізняється. Фізіологічно склалося, що чоловіки сильніші, відтак подачі та удари набагато потужніші. Окрім того, чоловіки стійкіші у психологічному плані, відтак, можуть витримувати зміни у сеті та доводити матчі до логічного завершення у найбільш відповідальний момент.

У чоловічому тенісі розіграші швидші та менший відсоток помилок і більший процент ударів на виліт. Натомість жіночий теніс більш емоційний, гейми в’язкі та довгі, а тенісистки часто допускають помилки. Також у жіночому тенісі часто змінюється лідерка, а подача не дає помітних переваг, як у чоловіків.

Якщо у чоловічому тенісі можна окреслити гегемонів (Федерер, Надаль і Джокович), то в жіночому це набагато складніше. Відтак, робити прогноз у жіночому тенісі навіть на фаворитку набагато складніше. Жіночий теніс сповнений камбеків та непередбачуваних результатів. Водночас у чоловіків ситуація стабільніша.

Відтак, ставки на жіночий теніс це завжди американські гірки.

Статус змагань і мотивація

Питання мотивації є одним з ключових при проведенні передматчевого аналізу. Мотивація та настрій на гру відіграє вирішальну роль.

У першу чергу тенісисти налаштовуються на найбільш престижні змагання – серії Гренд Слем. Водночас ATP-тур (чоловіки) складається з турнірів п'яти категорій:

Фінал Світового туру ATP

Тур ATP Мастерс 1000

Тур ATP 500

Тур ATP 250

Тур ATP Challenger.

У жіночому турі-WTA приблизно ідентичний поділ:

Підсумковий чемпіонат А

Підсумковий чемпіонат Б

Регулярна прем'єр серія

Регулярна міжнародна серія

Серія WTA 125k

Змагання жіночого туру ITF.

Додаткова мотивація, крім призових, може полягати в домашньому статусі турніру, перспективах підвищення у рейтингу, боротьбі за потрапляння на фінальний турнір року або навіть в особистому ворожнечі гравців.

Очні протистояння

Вони відіграють важливу роль під час прогнозу, оскільки завжди буде запеклим протистояння Федерера і Надаля, хоча вони друзі за межами корту.

Іноді бувають приклади ворожнечі між тенісистами, як от у Надаля з Ніком Кірйосом. Також ніхто не скасовував поняття як "зручний" і "незручний" суперник.

Чинна форма

Іноді статус та рейтинг тенісиста може не відповідати його формі. Якщо спортсмен повернувся під паузи чи травми, то йому знадобиться декілька турнірів, щоб відновити кондиції.

Разом з тим, під кінець сезону тенісисти можуть забезпечити собі збереження рейтингу і на фоні втоми схильні демонструвати гірші результати.